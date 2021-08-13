От перформанса Театра АХЕ до мировой премьеры «Лебединого озера» Прельжокажа: объявлена программа фестиваля «Дягилев P.S.»-2021

Фестиваль «Дягилев P.S.»-2021 откроется 4 ноября вечером балетов современных российских хореографов, поставленных на музыку Леонида Леонида Десятникова. Вечер пройдет на сцене Театра юных зрителей имени Брянцева, среди участников — L.A.D. и солисты Ural Opera Ballet.

8 ноября в Шереметевском дворце откроется выставка «Пять искушений Фауста», также там пройдет перформанс Театра АХЕ. В этот же день на сцене Театра музыкальной комедии будет показана программа компании Muzart в исполнении солистов Большого театра Ольги Смирновой, Екатерины Крысановой, Анастасии Сташкевич, Анастасии Денисовой, Артемия Белякова, Дениса Савина, Вячеслава Лопатина и Якопо Тисси.

11 и 12 ноября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится мировая премьера «Лебединого озера» балета Анжелена Прельжокажа. Показы пройдут в рамках официальной культурной программы Международного культурного форума.

16 ноября на главной и Новой сцене Александринского театра состоятся «Диалоги» — вечер с Матс Эком, Иржи Килианом, Охадом Нахарином, Шерон Эяль, Сашей Вальц и Кристал Пайт, ведущими солистами Национального балета Норвегии и других европейских трупп.

Подробная программа и все изменения «Дягилев P.S.»-2021 будут публиковатся позднее на официальном сайте. Продажи билетов для членов клуба друзей фестиваля стартуют в августе, для всех зрителей — в сентябре.