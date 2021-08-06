В возрасте 99 лет скончалась актриса Театра имени Комиссаржевской Галина Короткевич

Галина Короткевич родилась 18 августа 1921 года в Петрограде, окончила ЛГИТМиК в 1946 году. В 1943 году, во время постановки «Овода», Блокадный театр хотел пригласить студентку первого курса Театрального института в этот спектакль, но будущая актриса показалась слишком молодой, и встреча со сценой Театра имени Комиссаржевской произошла много позже. Всю войну Короткевич выступала с бригадой при Ленинградском доме Красной Армии на Волховском, Ленинградском и Ладожском фронтах, выезжала на самые трудные участки передовой, давала концерты в воинских частях у Пулковских высот, во время боев под Синявино, ночами — на Ладоге по «Дороге Жизни».

С 1962 года началась творческая карьера Галины Короткевич в Театре имени Комиссаржевской — с драматической роли Лизы в пьесе Горького «Дети солнца». Она сыграла огромное число ведущих ролей в русской классике — в комедиях Островского, Тургенева, в инсценировках по Достоевскому, в значительных пьесах драматургов-современников — Леонова, Симонова и Розова, в комедиях Шварца, Шкваркина, Брагинского, Смирновой и Крайндель, Рацера и Константинова, в переводных пьесах Оскара Уайльда, Стефана Цвейга, Фридриха Дюрренматта, Жана Ануя.

«Миллионерша» Бернарда Шоу с триумфальным успехом прошла около 800 раз. Последние ее спектакли в этом театре — «Шесть блюд из одной курицы» и «Утоли моя печали…». «До 96 лет актриса выходила на сцену, удивляя коллег и зрителей своей солнечной энергией, феерической жаждой жизни, неразгаданной магией своей актерской игры, каждый раз дарящей настоящее чудо театра…», — отметили «Собака.ru» представители Театра имени Комиссаржевской.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Галины Короткевич.