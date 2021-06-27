Театр танца Пины Бауш приедет в Петербург с гастролями — это будет их первое выступление в городе

В Петербурге впервые пройдут гастроли Театра танца имени Пины Бауш — в рамках фестиваля «Александринский». Выступления запланированы на осень, с 16 по 18 сентября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина.
Как рассказал Фокин, в прошлом году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этот раз его тоже не могут провести в полном объеме, однако гастроли театра из немецкого Вупперталя, по словам Фокина, это «колоссальное событие».
«Гастроли состоятся в рамках Года Германии в России. Впервые в России будет показана одна из последних постановок Пины — это спектакль под названием "Полнолуние". Во многих отношениях это типичная постановка Пины Бауш», — добавил он.
Пина Бауш возглавила балетную группу в городе Вуппертиль в 1974 году. Она создала более 40 спектаклей, а основанная ею труппа считается национальным достоянием Германии. Россию она впервые посетила в 1989 году и потом приезжала неоднократно.
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