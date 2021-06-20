Олеся Новикова стала прима-балериной Мариинского театра

Олеся окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего попала в труппу Мариинского театра. В ней она находится уже девятнадцатый сезон, и исполнила многие партии репертуара Мариинского театра: в «Сильфиде», «Жизели», «Спящей красавице», «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Ромео и Джульетте» и других.

Добавим, что в спектакле «Раймонда» балерина исполнила главную партию на премьерном представлении, которое проходило в 2011 году в театре Ла Скала.