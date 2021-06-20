Олеся Новикова стала прима-балериной Мариинского театра

Олеся Новикова стала новой прима-балериной Мариинского театра. Об этом после окончания балета «Раймонда», где она исполнила главную партию, заявил глава балетной труппы Юрий Фатеев. Последний раз театр давал этот статус шесть лет назад!
Олеся окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой, после чего попала в труппу Мариинского театра. В ней она находится уже девятнадцатый сезон, и исполнила многие партии репертуара Мариинского театра: в «Сильфиде», «Жизели», «Спящей красавице», «Лебедином озере», «Щелкунчике», «Ромео и Джульетте» и других.
Добавим, что в спектакле «Раймонда» балерина исполнила главную партию на премьерном представлении, которое проходило в 2011 году в театре Ла Скала.
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