БДТ запустил конкурс для современных драматургов. Председатель экспертного совета этого года — Иван Вырыпаев

В конкурсе участвуют пьесы, написанные на русском языке специально для БДТ. Возраст и гражданство авторов может быть любым. Задача драматургов — написать пьесу на тему, предложенную театром. В этом году БДТ интересует тема человека в городе, городские сюжеты про жизнь людей в сегодняшнем Петербурге.

До 1 сентября включительно нужно отправить на адрес schwartz_prize@bdt.spb.ru заявку-презентацию в произвольном формате. Заявка может содержать описание намерений, раскрывающих заявленную тему, синопсис, сюжет, поэпизодный план, ролевую структуру и описание характеров, черновик одной или нескольких сцен. Главное — чтобы заявка давала представление о языке и стиле автора.

«Если в качестве отправной точки истории вы используете известное произведение, сказку, миф (что допускается), то ваша задача — максимально уйти от оригинала, полностью переписать диалоги, оставив мотивы (референс — «Преступление и наказание» Аки Каурисмяки). При желании в письме можно коротко рассказать о себе и оставить номер телефона. Объем заявки — до 10 страниц формата А4, размер текста — 11 кегль», — говорят в БДТ.

Каждый год БДТ будет формулировать пожелания для авторов относительно темы, жанра, формата создаваемых пьес. 1 этап (27 апреля-1 сентября) — прием заявок от соискателей премии. Отбор наиболее перспективных заявок экспертным советом. 2 этап (1 октября-20 марта) — работа авторов над пьесами. До 20 марта включительно соискатели премии должны отправить в театр законченные драматургические произведения. Объявление итогов (27 апреля) — на основании решения экспертного совета объявляется победитель и вручается драматургическая Премия имени Шварц.