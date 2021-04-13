Александринский театр готовится сменить директора. Им может стать 28-летний министр культуры Коми Сергей Емельянов

О том, что именно Сергей Емельянов займет должность директора Александринского театра, пишет ТАСС со ссылкой на источника в администрации главы Республики Коми. «На должность директора его [Емельянова] пригласила лично министр культуры России Ольга Любимова. Официальных документов об отставке с нынешней должности и новом назначении еще нет. Ожидается, что министр приступит к исполнению обязанностей директора Александринского театра 26 апреля», — сообщил он. Смену директора Александринки также подтверждают три не связанные друг с другом источника «Фонтанки».

Нынешний директор Александринского театра — Ринат Досмухамедов. Он был представлен коллективу 25 апреля 2018 года, его назначило Министерство культуры.

Сергей Емельянов родился 2 сентября 1993 года в Ухте, Республика Коми. В 2015 году окончил Ухтинский государственный технический университет по специальности «Менеджмент», в 2019-ом — Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина по специальности «Культурология». Трудовую деятельность начал в 2011 году с различных должностей в городском дворце культуры Ухты, в 2015 году возглавил его. В октябре 2016 года Емельянов был назначен министром культуры Коми. В 2019 году на тот момент министр культуры России Владимир Мединский отметил Республику Коми «как регион — лидер по реализации национального проекта "Культура"».