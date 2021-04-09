Скончался режиссер и основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов

О смерти Рудольфа Фурманова сообщил главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге Валерий Нечай. «Полгода по больницам. Подтвердили близкие», — написал он. Нечай не пояснил, что именно послужило причиной смерти народного артиста России. Ему было 82 года.

Рудольф Давыдович Фурманов родился 22 октября 1938 года в Ленинграде. С детства начал сниматься в кино — в таких фильмах как «Первоклассница», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Кортик». В 1962-1964 годах учился на театроведческом факультете Ленинградского театрального института имени Островского, ныне РГИСИ. С 1958 года вел активную концертную деятельность, сыграл более 80 ролей в кино и театре.

В 1988 году Рудольф Фурманов основал в Ленинграде театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, соединивший в своей модели традиции русского регулярного репертуарного театра и контрактную модель антрепризы. В течение первых восьми постановки велись на разных сценических площадках, в 1996 году театр получил постоянный адрес в Доме с башнями на Петроградской стороне. В 2010 году Фурманов основал в Петербурге Российскую Национальную актерскую премию имени Андрея Миронова «Фигаро».

«Рудольф Давыдович был ярким и талантливым человеком. За долгую жизнь успел сделать очень многое для нашего города и российского театра. Рудольф Давыдович родился в Ленинграде, ребенком пережил блокаду. Очень любил Петербург и был предан ему до конца. Мы знали его как актера, режиссера, писателя, менеджера и общественного деятеля. Рудольф Давыдович был известен активной гражданской позицией. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — выразил соболезнования в связи с кончиной Фурманова губернатор Петербурга Александр Беглов.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Рудольфа Давыдовича Фурманова.