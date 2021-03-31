Спектакль «Мы» Творческой лаборатории — своего рода дневник души нумера D-503. Представьте себе не столь далекое настоящее: Великое Единое Государство. Общество совместно трудится над математическим решением устранения несчастий во Вселенной — проектом «Интеграл». И вот одна короткая, но судьбоносная встреча в жизни главного инженера D-503 c загадочной I-330 производит переворот его убеждений, ценностей — его сознания.

Сможет ли он создавать счастье во Вселенной, если теперь вокруг туманы? По какому пути он пойдет? Возможно ли завладеть чужой фантазией? Что остается от человека, если он вынужден отказаться от потребности доверять и любить?

Команда спектакля «Мы» от Творческой лаборатории — Артур Уркитис (D-503), Полина Журавлева (I-330), Альбина Жесткова (Благодетель). Режиссером выступила Дарина Козинова, художник по свету Вадим Бродский, звукорежиссер Андрей Тен. Все средства от продажи билетов, а также сделанные во время проведения вечера пожертвования будут перечислены «Ночлежке». Соорганизатором мероприятия выступает петербургский юрист, художник Игорь Абалов.

Благотворительный вечер в поддержку «Ночлежки», приуроченный ко дню солидарности с бездомным человеком, состоится 9 апреля, начало в 19:30. Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.