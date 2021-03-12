Режиссер Кирилл Серебренников ликвидировал «Седьмую студию»

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на базу «СПАРК-Интерфакс», в сентябре 2020 года состоялось внеочередное собрание правления Автономной некоммерческой организации по развитию и популяризации современного искусства «Седьмая студия», на котором было принято решение о ее ликвидации. Таким образом, деятельность «Седьмой студии» была прекращена в связи с ликвидацией по решению учредителей.

По словам источника, близкого к «Седьмой студии», решение о ликвидации — формальный процесс. «Я так понимаю, это формальный процесс, она действительно была не ликвидирована, она продолжала функционировать пока шел (судебный) процесс, но, видимо, сейчас учредители пришли к решению ликвидировать эту автономную некоммерческую организацию», — отметил он.

«Седьмая студия» — театральная труппа, созданная режиссером Кириллом Серебренниковым в 2012 году на основе собственного актерско-режиссерского курса в Школе-студии МХАТ. Она базировалась в «Гоголь-центре», который Серебренников возглавил в том же году.

В мае 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в «Седьмой студии». Его фигурантами стали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший гендиректор студии Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерина Воронова. Их признали виновными в хищении 129 миллионов бюджетных рублей, выделенных на проект «Платформа».

В июне 2020 года Кирилл Серебренников был приговорен к условному сроку наказания по делу «Седьмой студии» о хищении 129 миллионов рублей. Также судья Мещанского суда Москвы Олеся Менделеева назначила дополнительное наказание в виде штрафа всем фигурантам дела — Серебренникову, Алексею Малобродскому и Юрию Итину. Софья Апфельбаум от штрафа освобождена за истечением сроков давности.