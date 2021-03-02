Портфолио хвостатого претендента на роль просят присылать на почту — в письме указать возраст, размер собаки, а «фотографии лучше сделать так, чтобы ее размер был наглядным: например, в сравнительной величине». «Спасибо всем за участие и посильную помощь в поисках. Надеемся, что вскоре «Муму» снова появится в афише», — добавляют в театре.

«Муму» — рассказ Ивана Тургенева, написанный им в 1852 году. В основе рассказа, по данным исследователей, лежит реальная история, случившаяся в доме Варвары Петровны Тургеневой — матери писателя. Прототипом Герасима был крепостной крестьянин Андрей по прозвищу Немой. У Андрея на самом деле была собачка Муму, которую он утопил после приказа Варвары Петровны. Однако, в отличие от литературного героя, реальный Андрей не покинул барыню, а продолжал ей верно служить.