30 лучших спектаклей и театральных проектов Петербурга (с февраля 2021-го и до конца сезона!)

«Я сижу на берегу» (18+)

Когда: 3 февраля

Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

Премьера спектакля Романа Кагановича прошла почти год назад, но играли ее в режиме онлайн. В феврале его впервые и наконец-таки покажут, как и полагается, очно. Хотя и перед 50 процентами зрителей.

В основе постановки — два автобиографических романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего: «Белое на черном» и «Я сижу на берегу». Событий, произошедших с будущим писателем, хватило бы не на одну жизнь. Парализованного с рождения мальчика отправили в советский детский дом для инвалидов, а юной матери – дочери генсека компартии народов Испании и студентке филфака МГУ – сказали, что ребенок умер. Рубен меж тем сумел не только выжить в среде, куда его отправили мудрые взрослые люди, но и получить образование, а затем и вовсе уехать в Европу.

Режиссер Каганович и драматург Мария Огнева, автор инсценировки, предлагают поговорить не столько о прошлом, сколько о настоящем: какие изменения произошли в жизни таких людей, как Рубен Гальего и произошли ли вообще; готово ли общество принять их как своих полноправных членов; и наконец, что преодолевается тяжелее – физические ограничения или косность сознания?