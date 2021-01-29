30 лучших спектаклей и театральных проектов Петербурга (с февраля 2021-го и до конца сезона!)

В Петербурге продолжается театральный сезон (с учетом коронавирусных ограничений!). «Собака.ru» выбрала главные новые спектакли, которые покажут в театрах города до начала лета: финальная часть сериала «Три толстяка» Андрея Могучего, постановка Валерия Фокина, приуроченная к его 75-летию, а также новый проект Дмитрия Волкострелова на стыке перфоманса и архитектуры и рэп-опера про улицы Варшавы.
ФЕВРАЛЬ
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Фото: Наталия Кореновская
«Я сижу на берегу» (18+)
Когда: 3 февраля
Где: Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Премьера спектакля Романа Кагановича прошла почти год назад, но играли ее в режиме онлайн. В феврале его впервые и наконец-таки покажут, как и полагается, очно. Хотя и перед 50 процентами зрителей.
В основе постановки — два автобиографических романа Рубена Давида Гонсалеса Гальего: «Белое на черном» и «Я сижу на берегу». Событий, произошедших с будущим писателем, хватило бы не на одну жизнь. Парализованного с рождения мальчика отправили в советский детский дом для инвалидов, а юной матери – дочери генсека компартии народов Испании и студентке филфака МГУ – сказали, что ребенок умер. Рубен меж тем сумел не только выжить в среде, куда его отправили мудрые взрослые люди, но и получить образование, а затем и вовсе уехать в Европу.
Режиссер Каганович и драматург Мария Огнева, автор инсценировки, предлагают поговорить не столько о прошлом, сколько о настоящем: какие изменения произошли в жизни таких людей, как Рубен Гальего и произошли ли вообще; готово ли общество принять их как своих полноправных членов; и наконец, что преодолевается тяжелее – физические ограничения или косность сознания?
«Товарищ Кисляков» (18+)
Когда: 5, 6, 18, 19 февраля
Где: Новая сцена Александринского театра
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие.
Роман о музейном сотруднике Ипполите Григорьевиче успешно трансформирующемся в товарища Кислякова был опубликован в 1927 году — и сразу изъят. Метаморфозы советского интеллигента-конформиста и история его романтической увлеченности чужой женой проходят на фоне нэповской Москвы, чей быт и образ жизни автор выписывает со всеми фактурными деталями и подробностями.
Спектакль будут играть в небольшом Черном зале Новой сцены. Режиссер Калинин предпочел уйти от многоголосицы книги и шума времени. Вместо хора голосов — камерный ансамбль героев второго плана, в центре повествования — Кисляков, артисты меняют обличья и роли. Друг Аркадий превращается в антипода главного героя, он иначе, чем Кисляков, разрешает противоречие между своим самоощущением интеллигента и реалиями нового времени.
«Мещане» (16+)
Когда: 6 и 7 февраля
Где: Театр им. Ленсовета
Горький написал «Мещан» в 1901 году, дебютировав ею как драматург. Семейство зажиточного мещанина Василия Бессеменова – микромир, в котором давно уже утрачена связь времен. Самих героев мы наблюдаем в перманентном состоянии то тлеющих, то вспыхивающих скандалов между отцами и детьми, чадами и домочадцами. В советское время у пьесы была богатая сценическая история. Ставили ее как до войны, так и после, но самой известной версией по сию пору была и остается созданная Георгием Товстоноговым в 1966 году на сцене Большого драматического театра.
Режиссер Василий Сенин, работающий над постановкой на большой сцене Театр им. Ленсовета, увидел в горьковском тексте, написанным 120 лет назад, «историю людей, которые живут сегодня в совершенно ином мире, иных условиях, чем те, в которых прошло их детство» и пытаются соответствовать новой реальности. В случае же неблагоприятного исхода виноватой оказывается только жизнь.
«Синяя птица» (6+)
Когда: 6 и 7 февраля
Где: Большой театр кукол
Первый показ спектакля состоялась в Рождество, но в присутствии лишь 25 % зрителей. А настоящей премьера может быть признана лишь при большем числе публики — что и произойдет в феврале.
Метерлинковский мир, в котором мальчик Тильтиль и девочка Митиль отправляются на поиски Синей птицы, художник Марина Завьялова наполнила классическими и штоковыми марионетками, тростевыми и перчаточными куклами, а также дюжиной тантамаресок – у которой голова актера, а тело – кукольное.
«Синяя птица» — вторая часть задуманной Русланом Кудашовым семейной трилогии. Сюжет, придуманный бельгийским драматургом Метерлинком, станет поводом порассуждать о нематериальных вещах, которые делают человека счастливым и о законах мироустройства, которые мы способны формировать сами.
«Шатуны» (16+)
Когда: 6 и 7 февраля
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
Спектакль Романа Муромцева выпускается в рамках проекта учеников Анатолия Праудина «Экспериментальная сцена. Плюс».
Писатель Дмитрий Мамлеев определял персонажей своего романа следующим образом: «они имеют в анамнезе человека из подполья Достоевского с его стремлением к запредельному». Главный герой «Шатунов» Федор Соннов двигается к цели, совершая жестокие и поначалу кажущиеся бессмысленными убийства. По мере развития сюжета, насыщенного многочисленными культурными аллюзиями и реминисценциями, сонновские устремления проступают четче: оказывается убийца познает тайну смерти чувственным и опытным путем.
Режиссер Муромцев считает, что писатель Мамлеев изобретает новых «раскольниковых», поскольку прежние выдохлись, а их идеи порядком поистаскались. «Герои спектакля, словно подростки-максималисты, которым мало земного комфорта, они жаждут «сверхтайны». Но беда в том, что человек не может узреть тайну Бытия, не может стать Богом. Его удел нестись со всеми своими слабостями и пороками по проторенной колее, разбиваясь о всё те же извечные неразрешимые вопросы: «Русь, куда ж несешься ты?» и «Тварь ли я дрожащая или право имею?» … Только, не найдя ответа, им остается лишь брести "с выпученными глазами, по одинокому шоссе навстречу скрытому миру, о котором нельзя даже задавать вопросов"…», — размышляет автор спектакля.
«Водевиль Дилетант» (16+)
Когда: 9 и 10 февраля
Где: Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова – Каменноостровский театр
Для своего первого спектакля из придуманного им же самим триптиха «Возможности комедийного жанра» режиссер Кирилл Вытоптов выбрал один из самых легких (как будто бы) жанров – водевиль. «Водевиль Дилетант» поставлен по пьесе Василия Шкваркина «Лира напрокат» (1928). Электрик Митя решает переквалифицироваться в драматурги, сочиняет пьесу и вместе с ней, ожидаемо, попадает в гущу театральных событий. Ильф, Петров, Эрдман, Катаев использовали законы жанра XIX века соединяя их с реалиями своего времени, что позволяло создавать новый гибридный жанр. Схожий способ использует и режиссер Вытоптов, обещая в своем спектакле сюжет, мелодраматическую интригу, песни, путаницы, игровую стихию, гротеск и угар. В общем все то, чего в нынешнем театре днем с огнем не сыщешь.
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Фото: Михаил Ряховский
«Успеть в Венецию» (14+)
Когда: 10 февраля
Где: театр ЦЕХЪ
Жанр пьесы «Две дамочки в сторону Севера», которую режиссер Дарья Кулак переименовала в «Успеть в Венецию», обозначена драматургом Пьером Ноттом как «комедия (временами музыкальная)». Действие в 17 картинах происходит в самых неожиданных местах — больничном лифте, крематории, полицейском комиссариате, коридоре поезда Париж-Амьен, на одной из аллей кладбища.
Сестры Анетта и Бернадетта, кремировав мать, разъезжают по Франции на угнанном автобусе в поисках могилы отца, дабы воссоединить некогда расставшихся родителей. Как нередко водится у французских авторов, черный юмор здесь уверенно соседствует с горечью и печалью. Растерянные женщины начинают осознавать, что дожив до 60 лет, они до сих не сказали друг другу самых главных вещей.
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Иван Волков, фото: Владимир Постнов
«Дети солнца» (16+)
Когда: 10, 11 и 12 февраля
Где: Александринский театр
Эта премьера планировалась еще в прошлом сезоне, потом в декабре 2020 года, после ее переместили на февраль 2021-го. Поначалу Максим Горький собирался разрабатывать сюжет в соавторстве с Леонидом Андреевым. Будущая пьеса должна была называться «Астроном» и сосредоточиться на извечной противоположности интересов интеллигенции и народа. Финал предполагался кровавый и жестокий: темные и невежественные ширнармассы убивали несчастного главного героя, позволившего себе жить жизнью более захватывающей и отвлеченной от реальности. Но что-то пошло не так, драматурги разошлись и каждый сочинил уже собственное произведение. Горький обдумывал свою версию в Петропавловской крепости, куда его отправили за публикацию воззвания, призывавшего свергнуть царя. В итоге герой сменил профессию астронома на химика, но вокруг по-прежнему ничего не замечал, продолжая мечтать о «детях солнца» – сильном и красивом племени людей будущего.
От режиссера Николая Рощина стоит ожидать перпендикулярного изложения событий и переиначивания хрестоматийного горьковского текста на свой лад. В роли оторванного от жизни химика Протасова – обладатель премии «Золотая маска» Иван Волков.
«Ромео и Джульетта» (16+)
Когда: 17 и 18 февраля
Где: Театр «Мастерская»
У спектакля Григория Козлова два автора: Уильям Шекспир и Борис Пастернак. На афише так и написано: Борис Shakespeare. И мир, в котором обитают герои такой же двойственный, черно-белый и графичный. Здесь смешиваются не только добро и зло, любовь и смерть, солнце и холод, но и времена и эпохи. Одни сцены разыгрываются во времена, описанные Великим Бардом, другие – в современности. Авторы постановки не отступают от буквы пьесы, но вносят коррективы, диктуемые реалиями ковид-пандемии. На маскараде герои появятся не в привычных венецианских масках, а тех, что мы уже почти год наблюдаем повсюду на собственных лицах и сограждан. Однако ни чума, ни другие болезни, выкашивающие сотни и тысячи людей, никому еще не помешали влюбляться, жениться, растить детей и хотеть умереть в семейном и дружеском кругу. Хотя и от импульсивных глупостей это тоже не убережет. В финале ажур решеток обернется глухой стеной, теплый песок — пеплом. Мира не будет, а будущего не существует.
«Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (16+)
Когда: 18 и 19 февраля
Где: БДТ им. Г. А. Товстоногова
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, кажется, подходит к финалу. В первой части, выпущенной в декабре 2017-го, ученый Гаспар со сподвижниками боролся против темных сил. На сцене творился хаос, с элементами площадного цирка, ходил медведь, а сопротивленцы теряли своих лучших товарищей.
Во второй части, которую счастливчики лицезрели еще три года назад, доктор в компании канатоходца и революционера Тибула и цирковой артистки Суок перемещаются в другое измерение, где находится лагерь Темных сил «Т-3» и по дороге заглядывают в Царство мертвых.
В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Пережив серию драматичных событий, чудом избежав гибели, доктор встречает – сюрприз! – человека с ружьем, и начинает догадываться что это за место, по каким законам существует и каково действительное положение вещей.
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Фото: Михаил Ряховский
«МНДЛШТМ» (16+)
Когда: 20 февраля
Где: театр ЦЕХъ
Михаил Каргапольцев ставит спектакль о бестелесности мира поэта, о том, что сам поэт – существо хрупкое, существующее вне времени и мира, что не мешает ему быть человеком ищущим и фанатично увлеченным. В спектакле прозвучат произведения не только Осипа Мандельштама, чей 130-летний юбилей мог отметить любой желающий 14 января этого года, но и Данте, Пушкина и Ахматовой. Поэзия тех, кто создал иную реальность, существующую всегда, везде, никогда и нигде одновременно.
«Свер[ш/ж]ение романа» (16+)
Когда: 23 февраля
Где: Вторая сцена БДТ им. Г. А. Товстоногова – Каменноостровский театр
Первая часть «Свер[ш/ж]ение романа» (театрального сериала по мотивам одноименного романа Марселя Пруста0 — попытка охватить все семь томов разом. Это своего рода пролог, по форме больше похожий на полнометражный фильм-путешествие, фильм-гид, а по структуре – на энциклопедию с гиперссылками и в определенном смысле интерактивную карту мира. Основным сюжетом «Свер[ш/ж]ения» становится само создание текста, «переплавка» жизни в искусство.
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Фото: Валерий Плотников
«Честная женщина» (16+)
Когда: 26, 27, 28 февраля
Где: Новая сцена Александринского театра
В этом году художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину в феврале исполнится 75 лет, и «Честная женщина» отчасти к этому приурочена.
В основе будущей премьеры – пьеса драматурга Кирилла Фокина. Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам. Она созывает переговоры, рассчитывая на посредничество российских и американских политиков и дипломатов. Содержательно «Честная женщина» отсылает к политическому театру, неоднократно переходившему от востребованности к забвению и обратно. Сегодня он явно и вновь становится актуальным.
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Борхес
«Алеф» (16+)
Когда: 27 и 28 февраля
Где: театр «Особняк»
Алексей Образцов для спектакля по Борхесу придумывает не только режиссерское решение, но также сочиняет сценографию, свет и звуковое оформление.
Актерский квартет Кирилла Вараксы, Елены Калининой, Кристины Скварек и Александра Плаксина представят жизнь в её бесконечном разнообразии и протяжённости, причем без ужаса и животного страха. В одноименном спектаклю сборнике борхесовской рассказов ключевым был мотив поиска – жизни, Бога, истины, высшего начала, человеческой души, любви, бессмертия, покоя. На крошечной сцене «Особняка» материи и время разверзнутся без края и сожмутся в крошечную точку размером с металлическую монету. А за ними зрители смогут разглядеть и четырёх актёров, и нервного режиссёра, дальше — сам спектакль, после — маленький театр «Особняк», расположившийся в небольшом городе Петербурге, находящемся в крошечной стране России, которая является частью мизерного пространства мира называемого Землей и так далее, и так далее, и так далее. Все в этом мире относительно и неустойчиво, как показывает режиссер Образцов и герои его постановки.
«Дайте нам найти слова» (рабочее название, 12+)
Когда: 27, 28 февраля
Где: Новая сцена ТЮЗ им. А. А. Брянцева
Для дипломного спектакля на тюзовской сцене режиссер Андрей Слепухин выбрал не самую сценичную прозу — «Время сердца. Переписка Ингеборг Бахман и Пауля Целана». Впрочем, переписка австрийской писательницы Бахман и немецкоязычного поэта и переводчика Целана — пример блестящей литературы. Оба переосмысливали художественный язык послевоенного периода, оба трудились над своими письмами так, как если бы это были главные произведения их жизни. «Название «Дайте нам найти слова» в этом смысле очень точно передает мысль о муках творчества, проходящую лейтмотивом через всю книгу. Ведь процесс поиска слов одинаково важен и в искусстве, и в жизни. В этом смысле Ингеборг Бахман и Пауль Целан пытаются достигнуть высшей точки коммуникации между людьми», — считает режиссер будущей постановки.
Независимый проект «Театр быта»
Когда: февраль
Где: везде
Продюсер и режиссер Никита Славич и театральный критик, автор подкаста «Против тятра» и Telegram-канала «Пиши перформанс» Ваня Демидкин придумали новую театральную площадку — сайт-специфический подкаст «Театр быта» — и позвали десяток молодых режиссtров и художников. Вместе они изобретают радиотеатр будущего и переосмысляют повседневные маршруты и места — чтобы быт превратить в театр. Будущему слушателю-зрителю при выборе подкаста следует быть готовым к тому, что придется вторгнуться в предлагаемые пространство и обстоятельство. Первые премьеры состоятся в конце февраля. Так, режиссер Кирилл Люкевич («Человек в маске», «Апрель») придумал спектакль-обед «Свобода, вот что я люблю» для показа в «Макдоналдсе». Помогает ему музыкальная группа «Радиопомехи».
Режиссер Олег Христолюбский («451 градус по Фаренгейту», «Тождество Эйлера»), драматург Анастасия Букреева и саунд-дизайнер Анастасия Насонкина сочиняют спектакль-игру «Время близится к полуночи», где зрителям предстоит оказаться в темноте и наедине с искусственным интеллектом. Премьеры обещают выпускать регулярно и сделать доступными на всех основных подкаст-платформах.
МАРТ
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Анна Алексахина, фото: Михаил Павловский
«Мама» (18+)
Когда: 5 и 6 марта
Где: Театр им. Ленсовета
«Мама» – вторая часть драматургической трилогии Флориана Зеллера. Первая часть посвящена папе, последняя – сыну.
Режиссер Илья Мощицкий пригласил на главные роли замечательных ленсоветовских актеров Анну Алексахину и Сергея Мигицко. Главная героиня обнаруживает себя в развалинах собственной жизни и решает переписать и изменить ее сценарий. Для чего необходимо отыскать утраченные мгновения счастья и нежности и попытаться вернуть их. О событиях, которые привели маму к разрушительному финалу, зрители будут узнавать ретроспективно, а заодно – об отсутствии коммуникации с самыми близкими, одиночестве и лжи, избирательности памяти и страхе перед будущим. Но это еще и история о любви и надежде, и о том, что, даже потерявшись, стоит попытаться найти дорогу назад.
«Space X» (16+)
Когда: март
Где: будет уточняться
В очередной раз режиссер, а с недавних пор худрук московского Центра им. Вс. Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов изумляет темой, выбранной для спектакля.
В Space X театра post в обиход российской сцены будет введена тема архитектуры и ее рефлексии. Об искусстве зодчества здесь будут говорить, как об организаторе материального пространства человека, отражающем социальные иерархию и ценности в конкретный исторический период.
Создатели проекта Space X, а их шестеро, займутся изучением морфологии пространства. Литературной основой послужат ключевые архитектурные манифесты, однако пространство, в котором будет разыгрываться спектакль, тоже станет «драматургом» и «расскажет» собственную историю.
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Эжен Ионеско
«Урок» (16+)
Когда: 20 марта
Где: ТЮЗ им. А. А. Брянцева
В небольшом провинциальном городе живет Учитель. На жизнь он зарабатывает репетиторством, занимаясь с разновозрастными девицами у себя на дому.
Эжен Ионеско написал эту короткую комедийную пьесу в июле 1950-го. Режиссер Борис Бирман выпускает спектакль по ней в марте 2021-го. Казалось бы, за семь десятилетий актуальность происходящего могла бы и утратиться, исчезнув во времени и пространства. Но в том-то и штука, что чем дальше мы продвигаемся в ХХI век, тем острее становятся вопросы и проблемы, артикулированные драматургами-абсурдистами в прошлом столетии. Одна из сложностей постановки состоит в привычке российского зрителя к русскому психологическому театру, от которого всеми силами его пытаются отучить последние лет двадцать. Тем более, что его законам абсурдистская эстетика не поддается. «В реальной жизни абсурд зачастую присутствует, и даже воспринимается нами, как нечто само собой разумеющееся. На это и будем опираться, другими словами, от этого и будем отталкиваться...», — уточняет свою концепцию режиссер.
АПРЕЛЬ
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Лаура Пицхелаури, фото: Юлии Смелкиной
«Двое на качелях» (16+)
Когда: 1 и 2 апреля
Где: Театр им. Ленсовета
«Двое на качелях» — пьеса, принесшая славу, известность популярность Уильяму Гибсону, была написана в 1948 году. Все приобретенное американский драматург закрепил год спустя «Сотворившей чудо», позднее затмившей его остальные произведения.
Режиссер Евгения Богинская взялась за сюжет семядесятилетней выдержки, написала собственную сценическую версию, а на роли танцовщицы Гитель Моска и адвоката Джерри Райана собрала аж целых три актерских дуэта. Лаура Пицхелаури, Ася Прохорова, Виктория Волохова и Илья Дель, Кирилл Нагиев, Максим Ханжов поочередно будут разыгрывать историю отношений людей, чьи абсолютно разные миры однажды все-таки пересеклись. Главное, но, разумеется, не единственное, что их объединяет – чувство полного и неизбывного одиночества. Персонажи живут каждый в своей квартире и существуют в параллельных мирах. Это и опредметчено в пространственном решении спектакля.
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Роман Агеев
«Женитьба Фигаро» (16+)
Когда: 23 апреля
Где: Театр «На Литейном»
Худрук театра Сергей Морозов впервые берется поставить на сцене своего театра классическое произведение, чей сюжет не известен разве что младенцам. До сих пор Морозов работал с драматургией второй половины ХХ века и вот – Бомарше, век восемнадцатый, аристократы и слуги, интриги и тихие протесты.
Динамичная, полная эффектных реплик, остроумная французская комедия о том, как один неунывающий молодой человек гуманным способом объяснил другому человеку, постарше и постатуснее, где находятся его границы, легко впишется в разнообразный репертуар Театра «На Литейном», в котором склонны соединять развлекательное с интеллектуальным. Роль ловкого пройдохи и плута Фигаро репетируют артисты Роман Агеев и Виталий Гудков, несколько лет назад перебравшийся из Новосибирска в Петербург.
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Антон Оконешников
«Сказка о Золотом Петушке» (6+)
Когда: апрель
Где: ТЮЗ им. А. А. Брянцева
В декабре прошлого года один из самых интеллигентных и деликатных петербургских режиссеров Антон Оконешников неожиданно для всех (и для себя тоже) превратился в скандального постановщика, расшатывающего вековые устои и крушащего скрепы. Причиной скандала стал его дебютный тюзовский спектакль «Сказка о царе Салтане». Группа особо впечатлительных родителей оскорбилась неподобающими (на их взгляд) трактовками отдельных пушкинских героев, сценографией, а под конец – спектаклем вообще, и принялась строчить гневные комментарии в паблике театра и письма в Минкульт с требованиями запретить, оградить, остановить. Чем закончился этот крестовый поход – история умалчивает. Меж тем, в апреле Оконешников готовится выпустить вторую часть своей пушкинской трилогии – «Сказка о Золотом Петушке». Сетевую рекламу на безвозмездной основе ему, вероятно, тоже организуют.
МАЙ
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Фото: Мария Кроль
«Жаль, что тебя здесь нет» (16+)
Когда: 19 и 20 мая
Где: Новая сцена Александринского театра
Инклюзивный мюзикл является совместной продукцией Фонда «Alma Mater» и Новой сцены Александринского театра при участии Центра «Антон тут рядом».
«Жаль, что тебя здесь нет» – буквальный перевод названия альбома группы «Пинк Флойд», выпущенной в сентябре 1975 года и ставшей одной из самых популярных пластинок в истории грамзаписи. «Жаль, что тебя здесь нет» – коллективное сочинение театральной компании «Разговоры». Текст и либретто спектакля создаются людьми с аутизмом совместно с профессионалами. При подготовке и на репетициях будет использован принцип всеобщего «включения», причем на всех уровнях – вплоть до упразднения распределения ролей в постановочной команде.
Тема спектакля – музыка и ее множественные роли в жизни человека. Авторы спектакля решили попристальнее вглядеться в музыку, ее стили и жанры, форму ее законов. Каждому участнику команды по очереди будут доставаться роли композитора, дирижера, драматурга, что позволит ввести личные стратегии восприятия и создания музыки. А еще – это признание в любви музыке, без которой мы бы не были сами собой. И это просто признание в любви, потому что музыка – это и есть любовь.
Daddy-Long-Legs (рабочее название, 16+)
Когда: вторая половина весны
Где: Театр «Приют комедианта»
Для постановки мюзикла Daddy-Long-Legs Пола Гордона «Приют комедианта» собирает воистину суперзвездный состав. Состав мечты, можно сказать. Трехкратный обладатель «Золотой Маски» режиссер Алексей Франдетти на главные роли позвал также ее лауреатов — Ивана Ожогина и Юлию Дякину. Работает он с этими артистами, впрочем, не впервые. На карантине Франдетти поставил с Ожогиным и Дякиной тот же мюзикл, только в инстаграме. Усилия не пропали всуе: работа получила «Приз зрительских симпатий», затем «Звезду театрала» и была включена в лонг-лист главной театральной награды России. Но офлайн-версия будет, разумеется, отличаться от онлайн.
Сюжет эпистолярного романа, сочиненного писательницей Джин Вебстер больше ста лет назад, интригующий и таинственный. Девица Эббот большую часть жизни провела в приюте. Но однажды происходит невероятное: Джуди получает от неведомого покровителя стипендию на учебу в престижном колледже. Взамен требуется лишь одно: регулярно посылать подробные отчеты о новой жизни. Правда, безответные. Героиня дисциплинированно их пишет, тем более, что ей есть о чем рассказать. Однако с каждым неотвеченным письмом желание выяснить, кто же оказался столь щедрым меценатом лишь усиливается.
Визуальное решение придумывают Вячеслав Окунев и Глеб Фильштинский. Название будущей премьеры выберут путем голосования среди зрителей – с их помощью театр рассчитывает найти максимально точный вариант.
ИЮНЬ
«Другие люди» (16+)
Когда: 2 и 3 июня
Где: Новая сцена Александринского театра (Совместный проект с ОККО-Театром)
«Другие люди» Войчеха Урбаньски – рэп-опера по пьесе одного из самых востребованных современных польских драматургов Дороты Масловской. Городская антибаллада в качестве места действия и главных героев выбрала Варшаву и ее обитателей. Жизнь современного мегаполиса будет рассказана через ритм и хип-хоп-язык. Герои – неинтересные, примитивные люди, как бы другие, как бы не мы. Это история неработающего, разделенного сообщества, в котором растет экономическое и социальное неравенство, молодое поколение все больше разочаровывается в реальности и где вовсю расцветает национализм и другие формы нетерпимости. Для создания музыкальной части проекта планируется пригласить одного из известных российских рэп-исполнителей.
«Бег» (16+)
Когда: 21 июня
Где: Театр «На Литейном»
Актер Роман Агеев дебютирует как режиссер на сцене родного театра спектаклем «Бег» по Михаилу Булгакову.
«Восемь снов» Михаила Булгакова о бегущих из родной страны профессорах, мещанах, белогвардейских офицерах и солдатах в массовом сознании стойко ассоциируются с кинокартиной Александра Алова и Владимира Наумова, вышедшей в 1970 году. Колоритного генерала Чарноту Михаила Ульянова, изъеденного рефлексией генерала Хлудова Владислава Дворжецкого и интеллигентного, стеснительного профессора Голубкова, тонко сыгранного Алексеем Баталовым, а также тьму запоминающихся персонажей второго плана, забыть и правда сложно. Пьеса была написана в конце 1920-х по заказу МХАТа, но ее быстро отправили в дальний ящик и достали уже после смерти Сталина, в 1957 году. Сюжет о разгроме Врангелевской армии она же Русская она же Крымская, отчаянно дравшейся с частями РККА, и трагедии эмиграции сейчас оказывается уместной как никогда. В постановке будут заняты Виталий Гудков, Евгений Тележкин, Максим Зауторов.
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Питер Фройхен
«Живой» (16+)
Когда: 24 и 25 июня
Где: Новая сцена Александринского театра
Обладательница «Золотой маски» и многократный номинант на главную театральную премию страны, режиссер Яна Тумина дебютирует на Новой сцене Александринского театра.
Датчанин еврейского происхождения, путешественник, антрополог, журналист, актер и писатель Питер Фройхен – фигура повышенной харизмы, и, как следствие, весьма противоречива. Про таких, как он обычно говорят: «если бы его не было, то обязательно следовало придумать». За свою, довольно продолжительную жизнь, он успел пожить с инуитами в Каанааке, пересечь Гренландский ледяной щит, вступить в датскую социал-демократическую партию, поруководить киностудией, посотрудничать с кинокомпанией MGM в качестве консультанта и сценариста по фильмам, связанным с Арктикой, вступить в датское движение Сопротивления и стать ее активным участником, быть арестованным гестапо, но сбежать в штаты, выиграть там 64 000 долларов, а также трижды жениться, начать изучать медицину, бросить изучать медицину, отправиться исследовать сначала Африку, а затем Сибирь и так далее.
Чтобы рассказать о столь впечатляющей личности Яна Тумина выбрала жанр, прежде в отечественном театре не встречавшийся – музыкальный сторителлинг. Микс этнической и электронной музыки, видеоконтент на стыке документального, игрового и анимационного кино сделают этот проект предельно современным, зрелищным и многослойным.
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Антон Чехов
«Чехов. Backstage» (16+)
Когда: до конца сезона
Где: Театр «Мастерская»
На площадке модного клуба Грибоедов можно будет получить за определенную плату лекарство от скуки. Именно так рекомендует жанр своего камерного спектакля актриса, а теперь и режиссер, Марина Солопченко.
Проект родился из репетиций спектакля по «Трем сестрам» в театре «Мастерская». Режиссер и актеры расскажут и покажут то, что, как правило, остается за пределами сцены – репетиции и подготовку к ним, процесс создания сценического образа, работу актера над тем, как сблизиться со своим героем и начать с ним взаимодействовать, а затем — с другими такими же, из чего в итоге и складывается актерский ансамбль. Продолжением чеховской истории станет, собственно, спектакль «Три сестры»
«Шея черного котенка» (16+)
Когда: до конца сезона
Где: Театр «Мастерская»
Режиссер Андрей Гаврюшкин выбрал для своего спектакля малоизвестную пьесу французского драматурга «Сны Галатеи», переименовав ее в «Шею черного котенка».
Девушка флиртует в метро с молодым человеком. Причем не самым тривиальным образом. Внешне стесняясь и смущаясь, она откровенно играет с пальцами нового знакомого. Юноша так впечатляется, что следует за случайной попутчицей. Познакомившись поближе, он узнает, что самопроизвольное движение девичьих рук – болезнь редкая, неизлечимая, пугающая других людей. Те, кто сталкивается с ней, неправильно понимают действия, а героиня ничего не может с этим поделать. Дальше выясняется, что страдающая от такого удивительного недуга девица в прошлом была талантливой пианисткой. Но от музыки пришлось отказаться навсегда. А вот чтобы узнать, при чем тут черный котенок и его шея, придется дождаться премьеры.
«Алиса в стране чудес» (6+)
Когда: до конца сезона
Где: Большой театр кукол
Одна из самых ожидаемых премьер этого сезона и заключительная часть сказочной трилогии главного режиссера Большого театра кукол Руслана Кудашова.
«Пиноккио» был классической историей, в которой использовались только куклы, и рассказывалось о том, как стать настоящим мальчиком, попутно знакомя его и зрителей с основополагающими законами в жизни, и о том, что каждый поступок не обходится без последствий. «Синяя птица» демонстрирует многогранность и многослойность мира. Здесь уже появляются не только куклы, но и артисты.
«Алиса в Стране чудес» будет о столкновении ребенка с взрослым миром. Из этого конфликта у Кэролла и произрастает абсурдность. На этот раз в спектакле планируют использовать только одну куклу.
Текст: Наталия Эфендиева, фото предоставлены пресс-службами театров
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