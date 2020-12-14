Pop-up театр покажет премьеру спектакля Семена Александровского и драматурга Аси Волошиной «Фаза Зеркала»

В декабре в Петербурге покажут премьеру постановки Семена Александровского «Фаза Зеркала» по пьесе Аси Волошиной. Это новый спектакль Pop-up театра — в котором переплетены пять женщин, пять соперниц, пять тайн, пять обманов и один отель.
Героини спектакля займут пять номеров отеля. Эти красавицы окрыляли, озаряли, питали и уничтожали одного большого художника — человека, оставившего след в искусстве ХХ века. По сюжету, перед тем, как уйти, он находит предлог, чтобы собрать их вместе и переплести их исповеди.
Зрители с бокалами вина переходят из номера в номер. Как наблюдатели, но и не только — у зрителей есть роль. Каждый зритель по фрагментам реальности соберет собственный целостный образ из происходящего и происходившего.
«Меня всегда вдохновляла подлинность места и возможность работать с контекстом наравне с материалом. Отель предлагает особую атмосферу, в нем мы всегда путешественники и оказываемся на границе между тем к чему мы привыкли и неизвестностью. И это отличная возможность предложить зрителю новый опыт взаимодействия со спектаклем и интересную игру для восприятия», — говорит о постановке Семен Александровский.
Спектакль «Фаза Зеркала» режиссера Семена Александровского покажут 17 и 22 декабря в Art Studio Nevsky. Главные роли исполнили актрисы Анна Алексахина, Лаура Пицхелаури, Алена Старостина, Уршула Малка, Анна Блинова. Драматургом выступила Ася Волошина.
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