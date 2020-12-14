Pop-up театр покажет премьеру спектакля Семена Александровского и драматурга Аси Волошиной «Фаза Зеркала»

Героини спектакля займут пять номеров отеля. Эти красавицы окрыляли, озаряли, питали и уничтожали одного большого художника — человека, оставившего след в искусстве ХХ века. По сюжету, перед тем, как уйти, он находит предлог, чтобы собрать их вместе и переплести их исповеди.

Зрители с бокалами вина переходят из номера в номер. Как наблюдатели, но и не только — у зрителей есть роль. Каждый зритель по фрагментам реальности соберет собственный целостный образ из происходящего и происходившего.

«Меня всегда вдохновляла подлинность места и возможность работать с контекстом наравне с материалом. Отель предлагает особую атмосферу, в нем мы всегда путешественники и оказываемся на границе между тем к чему мы привыкли и неизвестностью. И это отличная возможность предложить зрителю новый опыт взаимодействия со спектаклем и интересную игру для восприятия», — говорит о постановке Семен Александровский.

Спектакль «Фаза Зеркала» режиссера Семена Александровского покажут 17 и 22 декабря в Art Studio Nevsky. Главные роли исполнили актрисы Анна Алексахина, Лаура Пицхелаури, Алена Старостина, Уршула Малка, Анна Блинова. Драматургом выступила Ася Волошина.