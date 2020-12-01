Объявлены лауреаты 11-ой Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

Вручение 12-ой премии «Прорыв» запланировано на весну 2021 года. В оргкомитет уже поступило 129 заявок, в скором времени будет объявлен состав Номинационного совета — он сформирует шорт-лист лучших работ в сезоне 2019-2020.

«Два года назад на «Прорыв» поступило 158 заявок, а в прошлый раз — 188. Как видите, в 2020-м меньше. Театры лишились прежнего финансирования, а на создание новых спектаклей нужны деньги. Негосударственные учреждения оказались практически и вовсе без государственной поддержки, для них стоял вопрос выживания — как бы не оказаться на улице, потому что нечем оплачивать аренду. Поэтому 129 заявок в нынешнем году — огромный успех! При ином раскладе эту цифру можно было бы смело умножить на два», — отметил соучредитель премии, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков.