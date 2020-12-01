Объявлены лауреаты 11-ой Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв»

30 ноября на сцене Молодежного театра на Фонтанке прошла церемония вручения 11-ой Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв». В сезоне 2018/2019 на статуэтки претендовали 42 номинанта в шести категориях.
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Олег Сенченко. Фотография предоставлена пресс-службой премии. Фотограф Наталья Кореновская
В сезоне 2018-2019 лучший режиссер не определен — жюри приняло решение не присуждать премию в данной номинации.
Лучший актер
Олег Сенченко — за исполнение роли Волохова в спектакле «Обрыв», Театр юных зрителей им. А.А. Брянцева.
Лучшая актриса
Анна Кочеткова — за исполнение роли Анны в спектакле «Посмотри на него», «Театр ненормативной пластики», режиссер Роман Каганович.
Лучшая роль второго плана
Александр Кошкидько — за исполнение роли в спектакле «Лавр», Театр «На Литейном», режиссер Борис Павлович.
Лучший художник
Ник Хамов — за создание сценографии и кинетических машин в спектакле FAUST.LABOR Инженерного театра «АХЕ».
Лучший менеджер
Анна и Михаил Каргапольцевы — за развитие и продвижение театра «ЦЕХЪ» в сезоне 2018-2019.
Специальный приз жюри «За выдающиеся актерские работы» присужден актерам спектакля «Исследование ужаса», проект «Квартира» и фонд «Альма Матер», режиссер Борис Павлович: Юлии Захаркиной, Яне Савицкой, Дмитрию Крестьянкину и Петру Чижову.
Специальный приз жюри «За поиски в области синтетического театра» присужден Евгению Ткачуку, режиссеру спектакля «Священный полет цветов», Конно-драматический театр «ВелесО».
Специальный приз Номинационного совета «За оригинальность творческого поиска» присужден актрисе БДТ имени Товстоногова Александре Магелатовой.
Почетная премия имени А. Губанкова «За продвижение молодых талантов» присуждена народному артисту РФ, художественному руководителю Национального драматического театра России (Александринского театра) Валерию Фокину.
Вручение 12-ой премии «Прорыв» запланировано на весну 2021 года. В оргкомитет уже поступило 129 заявок, в скором времени будет объявлен состав Номинационного совета — он сформирует шорт-лист лучших работ в сезоне 2019-2020.
«Два года назад на «Прорыв» поступило 158 заявок, а в прошлый раз — 188. Как видите, в 2020-м меньше. Театры лишились прежнего финансирования, а на создание новых спектаклей нужны деньги. Негосударственные учреждения оказались практически и вовсе без государственной поддержки, для них стоял вопрос выживания — как бы не оказаться на улице, потому что нечем оплачивать аренду. Поэтому 129 заявок в нынешнем году — огромный успех! При ином раскладе эту цифру можно было бы смело умножить на два», — отметил соучредитель премии, художественный руководитель театра «Приют комедианта» Виктор Минков.
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