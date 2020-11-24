Посмотрите тизер спектакля «Джульетта» с Мусей Тотибадзе в главной роли. Премьера — сегодня и завтра в БДТ

«Джульетта» расскажет историю о том, как в театре готовятся к постановке спектакль «Ромео и Джульетта» по трагедии Уильяма Шекспира. Молодая выпускница театрального института впервые попадает в профессиональный театр и уже в процессе репетиций очаровывает окружающих своей искренностью и непосредственностью. Постепенно отношения, давно выстроенные в труппе, тесно переплетаются с отношениями между героями трагедии Шекспира.

Главные роли исполняют Муся Тотибадзе (Джульетта), Геннадий Блинов (Ромео №1), Иван Федорук (Ромео №2), Варвара Павлова (синьора Капулетти), Руслан Барабанов (синьор Капулетти), Виктор Княжев (Тибальд), Рустам Насыров (Парис), Сергей Городничий (Меркуцио). Музыку к «Джульетте» написал лидер музыкальной группировки «Ленинград» и многократный номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров.

Премьера спектакля «Джульетта» — 24 и 25 ноября 2020 года. Подробности можно посмотреть здесь. Постановка станет первой российской премьерой для творческого тандема участников Венецианской биеннале Тийтома Оясоо и Эне-Лийса Семпера.