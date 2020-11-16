Премьеру балета «Шахерезада» с Дианой Вишневой и Марсело Гомесом покажут онлайн в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva

Одноактный балет на музыку одноименной симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» вдохновлена судьбой последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Вместе с хореографом Алексеем Мирошниченко над постановкой работали сценограф Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Алексей Хорошев — лауреат Национальной театральной премией «Золотая маска» в 2020 году. Музыкальным руководителем балета выступил Артем Абашев.