Премьеру балета «Шахерезада» с Дианой Вишневой и Марсело Гомесом покажут онлайн в рамках фестиваля Context. Diana Vishneva

Международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva покажет запись российской премьеры балета «Шахерезада» в постановке Алексея Мирошниченко. Главные партии в нем исполнили Диана Вишнева и Марсело Гомес — премьер Дрезденской государственной оперы и балета Сарасоты.
-
Фотография предоставлена пресс-службой фестиваля Context. Diana Vishneva. Автор Андрей Чунтомов
Одноактный балет на музыку одноименной симфонической сюиты Римского-Корсакова «Шахерезада» вдохновлена судьбой последней императрицы Ирана Фарах Пехлеви. Вместе с хореографом Алексеем Мирошниченко над постановкой работали сценограф Альона Пикалова, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Алексей Хорошев — лауреат Национальной театральной премией «Золотая маска» в 2020 году. Музыкальным руководителем балета выступил Артем Абашев.
Онлайн-премьера балета «Шахерезада» состоится 18 ноября в 20:00 на платформе фестиваля Context. Diana Vishneva, доступ к записи будет открыт до 25 ноября включительно.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.