Три спектакля, отмеченные Национальной театральной премией, покажут в Петербурге в рамках X фестиваля «Золотая маска»

6 ноября фестиваль «Золотая маска» откроется показом на сцене Каменоостровского театра спектакля режиссера Михаила Бычкова «Антигона» Воронежского Камерного театра. 17 и 18 ноября на сцене театра-фестиваля «Балтийской дом» покажут постановку «Дети солнца» режиссера Тимофея Кулябина, новосибирский театр «Красный факел». Закроет юбилейный, десятый сезон «Золотой маски» спектакль Дмитрия Крымова «Сережа», МХМ имени Чехова — показ состоится на сцене БДТ имени Товстоногова.

«В 2020 году, когда весь мир оказался в ситуации эпидемиологического кризиса, вызванного вирусом COVID-19, «Золотая маска» не стала исключением, ее деятельность была приостановлена. Возобновление региональных программ и гастрольной деятельности Фестиваля стало важным шагом, помогающим театральным коллективам вернуться к их профессиональной деятельности, а зрителям — к прежней культурной жизни», — говорят в оргкомитете фестиваля «Золотая маска».

Первые проекты «Золотой маски» прошли в Петербурге в 2000-2001 годах. В 2003 году, в честь 300-летия Петербурга, здесь была проведена полная конкурсная программа фестиваля. В 2009 году в Петербурге прошла большая программа спектаклей-лауреатов и номинантов премии. С 2014 года «Золотая маска» ежегодно осенью представляет здесь знаковые премьеры последнего театрального сезона.

Подробности программы и билеты можно посмотреть здесь.