26 октября на сцене ТЮЗа имени Брянцева прошла церемония награждения высшей театральной премии «Золотой софит»-2020. Статуэтки вручили в 26-ой раз. «Собака.ru» публикует полный список победителей.
Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2020
Лучшая женская роль
Ирина Цветкова, за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии имени Н. П. Акимова
Лучшая мужская роль
Евгений Шумейко, за роль Сирано в спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская»
Лучшая роль второго плана
Александр Сулимов, за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану. Театр имени Ленсовета
Лучшая работа режиссера
Александр Баргман, за постановку спектакля «Сирано де Бержерак». Театр «Мастерская»
Лучшая работа художника-сценографа
Елена Жукова и Евгений Ганзбург, за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота»
Лучший спектакль на большой сцене
«Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская»
Лучший спектакль на малой сцене
«Леха» в постановке Андрея Сидельникова. Театр «Суббота»
Специальные призы экспертного совета
Андрею Феськову за смелое погружение в парадоксы творчества. Спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра. Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова. Спектаклю «Ножницы» за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем. В постановке Георгия Цнобиладзе.Государственный театр драмы и кукол «Святая крепость».
Лучшая женская роль в оперном спектакле
Олеся Петрова за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер — Александр Ведерников. Михайловский театр
Лучшая мужская роль в оперном спектакле
Петр Соколов за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Сергей Неллер. Мариинский театр
Лучший хор в оперном спектакле
Хор в спектакле «Лолита». Хормейстер — Павел Теплов. Постановка Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер — Сергей Неллер. Мариинский театр
Лучшая работа художника в музыкальном театре
Вячеслав Окунев за сценографию и костюмы к спектаклю «Скрипач на крыше» в постановке Льва Рахлина. Музыкальный руководитель — Юрий Крылов. Театр-фестиваль «Балтийский дом»
Специальные призы экспертного совета
Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву — коллективу создателей энциклопедии «Санкт-Петербургский государственный театр Музыкальной комедии от А до Я». Татьяне Константиновне Ногиновой, художнику по костюмам за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре. Андрею Сорокину, солисту Театра балета имени Леонида Якобсона за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама». Детскому музыкальному театру «Зазеркалье» — за последовательное воспитание молодых актеров в эстетике театра «Зазеркалье».
Лучший спектакль в театре кукол
«Домашние монстры» в постановке Светланы Бень. Театр «Karlsson Haus»
Лучшая работа художника в театре кукол
Александр Зыбин за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре»
Лучший актерский ансамбль в театре кукол
Актерский ансамбль спектакля «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям»
Специальный приз экспертного совета
Валентине Калистратовне Белицкой — доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».
Лучший спектакль негосударственного театра
«Диджей Павел». Авторы спектакля: Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Максим Петров, Алексей Платунов, Дмитрий Ренанский, Алена Старостина. Театр Post
Лучшая работа художника в негосударственном театре
Анастасия Котова за сценографию к спектаклю «Кролик P. S». Режиссер — София Капилевич. Театр «ЦЕХЪ»
Лучшая работа актера в негосударственном театре
Наталья Эсхи за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать — М.» Режиссер — Юлия Панина. «Пан.Театр»
Специальный приз экспертного совета
Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира»
Премия национального совета присуждена Борису Эйфману за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и «Детского театра танца», Творческой команде БДТ имени Товстоногова за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital», а также Людмиле Валентиновне Ковалевой, профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени Вагановой за неоценимый вклад в развитие искусства балета.
Специальный приз номинационного совета присужден «за самое яркое впечатление прошедшего сезона» — спектаклю «Наш класс». Режиссер Дарья Шамина, руководитель постановки Вениамин Фильштинский, Выпускной курс РГИСИ профессора В. М. Фильштинского.
Лауреатов премии «Золотой софит» 2019 года можно посмотреть здесь.
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