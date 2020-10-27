Объявлены лауреаты театральной премии «Золотой софит»-2020

Лучший спектакль в театре кукол

«Домашние монстры» в постановке Светланы Бень. Театр «Karlsson Haus»

Лучшая работа художника в театре кукол

Александр Зыбин за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре»

Лучший актерский ансамбль в театре кукол

Актерский ансамбль спектакля «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям»

Специальный приз экспертного совета

Валентине Калистратовне Белицкой — доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».

Лучший спектакль негосударственного театра

«Диджей Павел». Авторы спектакля: Ксения Волкова, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Максим Петров, Алексей Платунов, Дмитрий Ренанский, Алена Старостина. Театр Post

Лучшая работа художника в негосударственном театре

Анастасия Котова за сценографию к спектаклю «Кролик P. S». Режиссер — София Капилевич. Театр «ЦЕХЪ»

Лучшая работа актера в негосударственном театре

Наталья Эсхи за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать — М.» Режиссер — Юлия Панина. «Пан.Театр»

Специальный приз экспертного совета

Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира»

Премия национального совета присуждена Борису Эйфману за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и «Детского театра танца», Творческой команде БДТ имени Товстоногова за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital», а также Людмиле Валентиновне Ковалевой, профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени Вагановой за неоценимый вклад в развитие искусства балета.

Специальный приз номинационного совета присужден «за самое яркое впечатление прошедшего сезона» — спектаклю «Наш класс». Режиссер Дарья Шамина, руководитель постановки Вениамин Фильштинский, Выпускной курс РГИСИ профессора В. М. Фильштинского.

Лауреатов премии «Золотой софит» 2019 года можно посмотреть здесь.