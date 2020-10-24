Мариинский театр начинает продажу именных билетов, которых можно будет купить только на официальном сайте и в кассах театра. Об этом рассказали «Собака.ru» в пресс-службе театра.
Мариинский театр запускает продажу именных билетов
Сейчас новые правила будут действовать только на популярные события. Например, спектакли «Дон Карлос» 29 октября и 1 ноября с участием Анны Нетребко, Екатерины Семенчук, Ильдара Абдразакова, Юсифа Эйвазова, Михаила Петренко, а также Валерия Гергиева за дирижерским пультом. Пока что остальные концерты и спектакли театра можно посещать без именных билетов.
Приобретая такой билет, в кассе нужно назвать или же указать в соответствующем поле на сайте свои имя, фамилию и отчество. В случае, если билет является подарком – нужно внести данные зрителя, который пойдет на спектакль. Уточняется, что на одно имя можно будет приобрести только один билет.
Также при входе в театр попросят подтвердить билет документом, удостоверяющим личность – для этого подойдут паспорт, военный билет, водительские права, свидетельство о рождении или вид на жительство. В случае несоответствия заявленных данных, в театре могут отказать посетителю в доступе на спектакль. Кроме того, у зрителя есть возможность переоформить билет на другого человека не позднее, чем за 10 дней до события или сдать как обычный билет.
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