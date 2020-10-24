Мариинский театр запускает продажу именных билетов

Приобретая такой билет, в кассе нужно назвать или же указать в соответствующем поле на сайте свои имя, фамилию и отчество. В случае, если билет является подарком – нужно внести данные зрителя, который пойдет на спектакль. Уточняется, что на одно имя можно будет приобрести только один билет.

Также при входе в театр попросят подтвердить билет документом, удостоверяющим личность – для этого подойдут паспорт, военный билет, водительские права, свидетельство о рождении или вид на жительство. В случае несоответствия заявленных данных, в театре могут отказать посетителю в доступе на спектакль. Кроме того, у зрителя есть возможность переоформить билет на другого человека не позднее, чем за 10 дней до события или сдать как обычный билет.