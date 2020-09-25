Герои спектакля не сражались за родину с оружием в руках, но без них Ленинград не справился бы — в осажденном городе искусство было кислородом и топливом, лекарством и молитвой. В основе постановки полтора часа эпизодов реальной блокадной жизни глазами и голосами людей самых невоенных профессий — артистов балета, оперы, драмы и оперетты, поэтов, писателей и музыкантов. Их жизнь не могла быть сплошной трагедией — они успевали находить немало поводов для радости, замечать красоту осенних парков и посверкивание изморози на солнце.

«Эта история — совсем без пафоса. Она полна надежды, человечности и искренности, а еще — в ней до удивления много житейского юмора, света и тепла. Ведь с юмором и огоньком в душе можно преодолеть даже непреодолимое, и это хороший урок нашей циничной эпохе. Каждый артист на этой сцене — легенда своего поколения, в своем неповторимом стиле. Эти шесть очень разных и очень важных голосов сливаются в хрупкую, тихую и очень человечную песню — ту, без которой ликующий и громкий победный марш — нет, невозможен», — говорят авторы спектакля.

Главные роли в постановке Руслана Кудашова исполнят Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Максим Леонидов, Николай Буров, Михаил Морозов и Павел Григорьев. Спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города» покажут 14 ноября на сцене Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии.