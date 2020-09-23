Выпускники мастерской Вениамина Фильштинского в РГИСИ запускают независимый театральный проект FULCRO в технопарке St. Razin 

Новое театральное объединение считает главной для себя идею горизонтального театра соавторов — они рассчитывают «не концентрироваться на одном жанре или на одной художественной идее и не назначать лидера», а также планируют привлекать к сотрудничеству «близких по духу» режиссеров, драматургов, художников, поэтов и композиторов.

Как говорят в FULCRO, «формообразующим» фактором для театра станет «место прописки» — технопарк St. Razin на Курляндской улице. «Курляндская улица — стык. Домов и заводов. Суши и воды. Столкновение жилых и промышленных кварталов. Место перехода Петербурга Достоевского в Петербург Пушкина из „Медного всадника“», — приводит журнал «Театр» слова участников объединения.

Первыми FULCRO покажут в технопарке ряд сайт-специфик проектов. Начнется все с «Путешествия» — интерактивного спектакля из четырех маршрутов в постановке драматурга Инны Гридиной и художника Михаила Заиканова. Они взяли за основу тексты Кастанеды и строят на них «рассказ о вечном возвращении к месту, где человек когда-то был счастлив». «Путешествие» покажут 2, 5, 6 и 10 октября.

3 и 11 октября FULCRO проведет два вечера цикла «Кабаре тридцать шестой год» — немецкий вечер «Цветы» и советский «Шутка». В ноябре-декабре театр планирует показать монопроекты актеров-резидентов и спектакль «Темные дни». Во вторую половину театрального сезона запланирован запуск образовательной программы, спектакля «Свадьбы не будет» о «судьбах выживших во время ядерной атаки Хиросимы и Нагасаки», постановок для детей и других проектов.

Актеры FULCRO — Анна Завтур, Анастасия Гордыманова, Алина Покровская, Екатерина Тихонова, Валерия Калегина, PHIL, Сергей Горошко, Никита Гольдман-Кох, Денис Прытков, Иван Кириллов, Евгений Тимохин, Антон Вараксин, Александр Другов, Илья Якубовский, в числе резидентов также режиссер куратор Дарья Шамина, главный художник Мила Гогенко, музыкальный руководитель Евгения Натанова, директор Мария Милютина, исполнительный продюсер Александр Винницкий, технический директор Регина Петрова, дизайнер Денис Прытков, а также PR-служба — Дарья Вернер и Евгения Петровская.