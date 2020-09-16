В петербургском «Балтийском доме» с 1 октября стартует одноименный театру фестиваль. «Собака.ru» рассказывает о спектаклях, которые привезут: от постановок Николая Коляды и Дмитрия Крымова до «Мамы» Владимира Панкова с Еленой Яковлевой и «Фаина. Эшелон» Иосифа Райхельгауза с Еленой Санаевой.
Коляда, Крымов и Яковлева: Что смотреть на фестивале «Балтийский дом»-2020?
«Онегин-Блюз» (12+), Театральное агентство «Арт-Партнер XXI»
Когда: 19:00, 1 октября
Начнут ежегодный фестиваль в «Балтийском доме» с ироничной адаптации поэмы Пушкина. Актер (и кинопродюсер) Алексей Гуськов предложил джазмену Игорю Бутману и режиссеру Михаилу Цитриняку зарифмовать персонаж Евгения Онегина с саксофоном — вышло музыкально, экспрессивно и атмосферно.
«Скрипач на крыше» (12+), «Балтийский дом»
Когда: 19:00, 2 октября
На своем поле (вернее, сцене) театр-фестиваль «Балтийский дом» сыграет версию бродвейского мюзикла про шекспировские страсти в семье еврейского молочника-Тевье в постановке Льва Рахлина. Петь и танцевать в ней будут Игорь Скляр и Дарья Юргенс. А сценография этого «Скрипача на крыше» не хуже одноименной картины Шагала, по которой и назван мюзикл.
«Монологи тишины», Мено Фортас
Когда: 20:00, 2 октября
Театр Эймунтаса Някрошюса в память о своем руководителе (его не стало два года назад) собрал спектакль-дайджест, состоящий из монологов героев его постановок: «Гамлета», «Макбета», «Отелло», «Фауста», «Песни Песней», «Божественной комедии», «Рая», «Мастеров голода» и «Книги Иова». Автор композиции – Вайдас Вилюс, режиссер – Кястутис Якштас. На малой сцене «Балтийского дома» будет онлайн-трансляция.
«Пьяный Амур»(16+), МТЮЗ
Когда: 19:00, 5 октября
Режиссер Генриетта Яновская, больше 30 лет возглавляющая столичный ТЮЗ, поставила смешную и страшную пьесу Евгения Попова. На дворе — брежневский застой, в центре сюжета — несчастные и одинокие люди, которые не могут понять друг друга и самих себя. Одну из главных ролей в спектакле играет Мария Луговая.
«Коммуна» (16+), Городской театр Таллина
Когда: 7 октября
На малой сцене «Балтийского дома» проведут прямую трансляцию спектакля Эльмо Нюганена. Эстонский режиссер поставил пьесу датчан Моргенса Рукова и Томаса Винтерберга. Последний, кстати, снял по своему тексту фильм, участвовавший в основном конкурсе Берлинале.
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Фото: Laura Vanseviciene, предоставлено пресс-службой фестиваля
«В ожидании Годо», Государственный Малый театр Вильнюса
Когда: 9 октября
В пятницу на Малой сцене «Балтийского дома» вновь покажут прямую трансляцию. На этот раз — из Литвы. Режиссер Римас Туминас смог по-своему адаптировать абсурдистскую пьесу Сэмюэля Беккета: в его версии Годо, который не придет, это то, что позволяет героям оставаться вместе.
«Мама» (16+), Центр драматургии и режиссуры
Когда: 19:00, 13 октября
Режиссер Владимир Панков поставил пьесу Аси Волошиной о взрослении потерявшей мать девушки. Тут ее историю (в разных возрастах) рассказывают четыре актрисы: Елена Яковлева, Людмила Гаврилова, Анастасия Сычева, Николь Плиева / Майя Бурыгина. Тем интереснее сравнить спектакль с версией режиссера Юрия Бутусова, который единолично прочитывал монолог от лица главной героини.
«Оптимистическая трагедия» (18+), «Коляда-Театр»
Когда: 19:00, 14 октября
Екатеринбургский театр Николая Коляды привезет свой вариант прочтения полузабытого и, казалось бы, устаревшего текста Всеволода Вишневского. В отличие от спектакля Рыжакова, который идет в Александринке, это не фантасмагория, в которой герои советских времен рифмуются с персонажами Marvel и DC, а высказывание о высоких идеях и их преломлении в современности.
«Раскольников» (16+), «Коляда-Театр»
Когда: 19:00, 15 октября
В четверг театр Николая Коляды покажет инсценировку романа Достоевского «Преступление и наказание», в которой все строится на желании Раскольникова хайпануть — совершить убийство ради славы в СМИ и соцсетях. Всех персонажей книги играют три молодых актера — Константин Итунин, Игорь Баркарь, Владислав Мелихов.
«Дорогая Елена Сергеевна» (16+), «Сатирикон» им. Аркадия Райкина
Когда: 19:00, 17 октября
Знакомая широкому зрителю по фильму «Дорогая Елена Сергеевна» одноименная пьеса Людмилы Разумовской впервые была поставлена как раз на сцене «Балтийского дома». Тем интереснее узнать, как ее увидел ученик Камы Гинкаса Владимир Жуков. Роль учительницы играет Наталья Вдовина.
«Безприданница» (18+), «Школа драматического искусства»
Когда: 19:00, 20 октября
«Безприданница» (да именно такое написание, как во времена Островского!) — совместный проект продюсера Леонида Робермана и Лаборатории Дмитрия Крымова. Это продолжение серии спектаклей Крымова по русской классике. Лариса (Мария Смольникова), Паратов (Георгий Токаев) и даже Харита Игнатьевна Огудалова (Сергей Мелконян) тут жертвы не только друг друга, но и поп-культуры, поэтому один из центральных образов постановки — киноэкран.
«Ромео и Джульетта» (16+), Российский академический молодежный театр
Когда: 19:00, 22 октября
Ученик Сергея Женовача Егор Перегудов ставит пьесу Шекспира не как лав-стори о юных влюбленных. Это высказывание о роковой невозможности чувств как таковых: к себе, своей семье и любому ближнему. В ролях — Денис Фомин, Анастасия Волынская, Михаил Шкловский, Виктор Панченко, Ирина Низина, Тарас Епифанцев и другие.
«Все тут.» (16+), «Школа современной пьесы»
Когда: 19:00, 24 октября
Канвой для спектакля Дмитрия Крымова стали его воспоминания о собственном прошлом и жизни его семьи. Среди прототипов персонажей – режиссер Анатолий Эфрос, театральный критик Наталья Крымова, завлит театра на Малой Бронной Нонна Скегина и сам Крымов. Впрочем, формально «Все тут.» (да, точка нужна) основан на пьесе Уайлдера «Наш городок».
«Фаина. Эшелон» (12+), «Школа современной пьесы»
Когда: 19:00, 26 октября
Актриса Елена Санаева, прочитав книгу воспоминаний Фаины Райхельгауз, захотела сыграть ее. Трагедию о гимне жизни и любви лаконично и точно поставил сын Фаины — Иосиф Райхельгауз, посвятив спектакль победе в Великой Отечественной войне.
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