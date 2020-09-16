Коляда, Крымов и Яковлева: Что смотреть на фестивале «Балтийский дом»-2020?

«Оптимистическая трагедия» (18+), «Коляда-Театр»

Когда: 19:00, 14 октября

Екатеринбургский театр Николая Коляды привезет свой вариант прочтения полузабытого и, казалось бы, устаревшего текста Всеволода Вишневского. В отличие от спектакля Рыжакова, который идет в Александринке, это не фантасмагория, в которой герои советских времен рифмуются с персонажами Marvel и DC, а высказывание о высоких идеях и их преломлении в современности.