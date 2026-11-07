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Петербургские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Китае

В соревнованиях спортивных пар они набрали 209,84 балла по итогам двух программ.

РИА Новости / Александр Вильф

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золото на третьем этапе международной серии Гран-при ISU, который проходит в китайском Шэньчжэне. За короткую программу фигуристы получили 74,69 балла, за произвольную – 135,15.

Второе место заняли представители Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава с результатом 198,27 балла. Бронзу получили японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригучи, набравшие 181,50 балла.

Мишина и Галлямов тренируются в Петербурге под руководством Тамары Москвиной. В сентябре 2026 года пара получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, однако из-за позднего допуска не успела выступить на турнире в Токио, сообщал ТАСС⁠. В октябре фигуристы завоевали серебро на международном турнире в Грузии.

Мишина и Галлямов – чемпионы мира 2021 года, Европы 2022 года и двукратные бронзовые призеры Олимпиады в Пекине.

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