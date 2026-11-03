В СК «Территория Спорта» стартовал теннисный турнир XIX Мемориал графа М.Н. Сумарокова-Эльстона

Это один из крупнейших теннисных турниров города. За победу сражаются более 80 спортсменов со всей России. Среди участников — игроки из первой тридцатки национального рейтинга, действующие чемпионы турнира и перспективные юниоры. Общий призовой фонд составляет 600 тысяч рублей.
В мужском турнире примут участие пять игроков из топ-30 взрослого рейтинга РТТ. Наиболее высокую позицию среди них занимает Иван Неделько (Санкт-Петербург) — 19-я ракетка России. Победитель прошлогоднего Мемориала — Алексей Старченков из Москвы — 28 ракетка России приехал отстаивать свой титул. Старченков — бронзовый призер ЧР-2026 в парном разряде. За титул поборется и Владимир Королев (Москва) - 21-я ракетка страны, 4-х кратный чемпион России. У женщин бронзовый призер Чемпионата России-2026 — Алиса Кюммель (Санкт-Петербург) — выйдет на корты в ранге действующего чемпиона турнира.
Мемориал проводится с 2003 года и одна из его задач — сохранение исторической памяти о людях, стоявших у истоков российского спорта и прославлявших страну на международной арене. Михаил Сумароков-Эльстон — один из пионеров российского профессионального тенниса и сильнейший российский теннисист начала XX века. На момент первого триумфа ему было всего 14 лет, и он до сих пор является самым молодым чемпионом России. Сумароков-Эльстон был восьмикратным чемпионом России по теннису, а также двукратным чемпионом России в закрытых помещениях. В период с 1910 по 1914 год он пять раз подряд побеждал в одиночном разряде, еще дважды — в смешанном парном разряде, а также был чемпионом в парном разряде, в 1912 году выступил на Олимпийских играх в Стокгольме.
Граф был спарринг-партнером Николая II. Император, увлекавшийся лаун-теннисом (сегодня мы называем этот спорт большим теннисом), в своем дневнике говорил о Михаиле как о лучшем игроке в России, отмечая, что у него «есть чему поучиться».
На торжественной церемонии открытия XIX мемориала был представлен главный трофей соревнований — переходящий Кубок «Большой Сумароков», выполненный по проекту Даниила Каминкера, — бронзовая фигура графа с ракетками.
Директор турнира Алексей Кузнецов: «XIX Мемориал графа Сумарокова-Эльстона, несомненно, станет одним из ключевых событий теннисного календаря России и Петербурга. И не только потому, что в нем участвуют очень сильные игроки, входящие в топ-20 российского рейтинга. Мемориал собрал представителей разных поколений российского тенниса — от опытных игроков с высокими позициями в рейтинге до перспективных юниоров, уже добивающихся заметных результатов на российских и международных кортах».
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