В СК «Территория Спорта» стартовал теннисный турнир XIX Мемориал графа М.Н. Сумарокова-Эльстона

Мемориал проводится с 2003 года и одна из его задач — сохранение исторической памяти о людях, стоявших у истоков российского спорта и прославлявших страну на международной арене. Михаил Сумароков-Эльстон — один из пионеров российского профессионального тенниса и сильнейший российский теннисист начала XX века. На момент первого триумфа ему было всего 14 лет, и он до сих пор является самым молодым чемпионом России. Сумароков-Эльстон был восьмикратным чемпионом России по теннису, а также двукратным чемпионом России в закрытых помещениях. В период с 1910 по 1914 год он пять раз подряд побеждал в одиночном разряде, еще дважды — в смешанном парном разряде, а также был чемпионом в парном разряде, в 1912 году выступил на Олимпийских играх в Стокгольме.

Граф был спарринг-партнером Николая II. Император, увлекавшийся лаун-теннисом (сегодня мы называем этот спорт большим теннисом), в своем дневнике говорил о Михаиле как о лучшем игроке в России, отмечая, что у него «есть чему поучиться».

На торжественной церемонии открытия XIX мемориала был представлен главный трофей соревнований — переходящий Кубок «Большой Сумароков», выполненный по проекту Даниила Каминкера, — бронзовая фигура графа с ракетками.