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В МЕГЕ Дыбенко открывается крупнейший в Петербурге и Ленобласти центр настольного тенниса

Здесь будут готовить будущих чемпионов, проводить профессиональные турниры и учить игре всех желающих — независимо от возраста и уровня подготовки.

Уже 31 октября в МЕГЕ Дыбенко начинает работу новый центр настольного тенниса площадью более 2000 кв. м. В спортивном комплексе оборудовали два игровых зала с 12 площадками, на которых одновременно смогут заниматься до 50 человек. Кроме того, здесь появятся фитнес-зона, сауна, массажный и медицинский кабинеты, раздевалки и кафе.

Центр станет тренировочной базой для спортсменов региональной сборной и площадкой для проведения соревнований, в том числе с присвоением спортивных разрядов. Здесь же разместится офис Санкт-Петербургской федерации настольного тенниса. 

При этом комплекс будет открыт не только для профессионалов: дети и взрослые смогут освоить настольный теннис с нуля или усовершенствовать свои навыки. Президент ФНТР Александр Бабаков отметил, что такие центры становятся становится новой точкой притяжения: «Особое внимание мы уделяем залам нового формата в торгово-развлекательных центрах: так спорт оказывается в шаговой доступности, там, где семья проводит выходной».

Генеральный директор сети торговых центров МЕГА Оксана Козлова отметила, что открытие центра — часть стратегии по развитию спортивной инфраструктуры: «Спорт – одно из приоритетных направлений развития МЕГИ. Мы поддерживаем инициативы, которые помогают людям вести активный образ жизни, и создаем для этого новые возможности в наших торговых центрах. Поэтому мы особенно рады сотрудничеству с Федерацией настольного тенниса. Благодаря этому партнерству в МЕГЕ Дыбенко откроется современный спортивный центр, где смогут тренироваться профессионалы и заниматься любители. Для жителей Кудрово и соседних районов это возможность приобщиться к спорту рядом с домом, а для МЕГИ – важный шаг в развитии спортивного направления».

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