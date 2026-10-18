Личный опыт: как я попробовала мермейдинг (фридайвинг с хвостом русалки!)

«Ты погружаешься под воду, представляешь себя дельфином и полностью забываешь об окружающем мире» — так звучат отзывы о мермейдинге. Активности, которая соединяет фридайвинг, хореографию и плавание с моноластом. Еще пару лет назад Петербург оставался за бортом этого тренда, а теперь бум докатился до бассейнов по всей стране. Редактор Собака.ru Лиза Вельяминова примерила чешуйчатый хвост и поделилась инсайдами об исполнении главной детской фантазии.
«Мермейдинг практикуют по всему миру», «Из-за стресса все больше человек переодеваются в русалок», «Подводная субкультура переживает подъем» — вот лишь несколько заголовков, которые заставили меня гуглить, где в Петербурге примерить хвост.
Вообще, однажды в детстве я чуть не утонула, поэтому с осторожностью отношусь к любым водным активностям. Но ради такого косплея можно и потерпеть тревогу (в конце концов не зря придумали дыхание по квадрату!). Выясняю, что на карте есть три точки притяжения русалок: дайвинг-клубы «Тортуга», «Белый тюлень» и «Либерти».
Выбираю первую. Тренер Елена встречает меня напутствием: «Мермейдинг — это не просто зашел в бассейн, надел хвост и вперед». Даже тут приходится садиться за учебник. Пока я читала преамбулу о том, что русалка — гендерно-нейтральный термин, Елена ушла, чтобы «прикинуть мой размер хвоста».
Из краткого экскурса я узнаю четыре главных правил ньюкамера: не заниматься мермейдингом в одиночестве, сохранять положительную плавучесть (то есть не тонуть!), правильно задерживать дыхание и всегда оставаться на такой глубине, где можно уверенно встать на ноги.
Пионером мермейдинга называют австралийку Аннет Келлерман, которая в начале ХХ века выступала в гигантском стеклянном резервуаре в Мельбурне. Нынешняя же волна популярности хобби связана с документальным мини-сериалом MerPeople от Netflix.
Для тысяч практикующих русалок существуют специализированные школы, шоу, саммит (с океаническими церемониями и ритуалами омовения!), фестиваль MerMagicCon (с тренировками, фотосессиями, лекциями и Meet & Greet с локальными селебрити!) и даже чемпионат мира. Профессионалов вы можете встретить в любом городе мира в аквапарках, океанариумах, на съемочных площадках и вечеринках.
Практику мы начинаем с разминки и дыхательной гимнастики. Интересуюсь: «У вас, наверное, только дети занимаются?» Елена отвечает: «В основном взрослые». «Женщины?» Она смеется: «Мужчины тоже. Скажу даже больше: второй сертифицированный в стране тренер по мермейдингу — мужчина. Получается, русал всея Руси».
«Ты когда-нибудь плавала с маской и ластами?» — с надеждой спрашивает Елена. Честно признаюсь: опыта не было. «Тогда начнем с них!» Как оказалось, наша главная задача — освоить движение «дельфинчик». То есть научиться делать волнообразный удар ногами от бедра и корпуса. Успешно стартуем на суше, но в воде тело судорожно отказывается вспоминать навыки. Пробуем еще раз, и еще, и еще. «Ногами хорошо получается. Добавь больше спины!» — направляет Елена.
Наконец проявляю признаки сообразительности, и мы отплываем от бортика. Тренер успокаивает: «Не бойся, я подержу тебя за руки», «Не переживай, головой не ударишься». Как ни странно, мы быстро осваиваем «дельфинчика» и на животе, и на спине. Получается даже нырок, которого я боялась больше всего. Елена гордо объявляет: «Теперь ты готова!» — и достает русалочьи хвосты.
— Как красиво!
— Конечно! А ты думала, зачем идут в мермейдинг?
— Это же про эскапизм? Для многих увидеть сирен — неосуществленная мечта детства.
— Во-первых, да. Людям хочется сказки. Все маленькими смотрели «Русалочку»…
— … а еще сериал «H2O: Просто добавь воды»!
— Точно! Ну и, во-вторых, чтобы поучаствовать свою женственность.
Натягивая хвост, я ее почему-то не ощущаю. Больше напоминаю себе школьника, старающегося пролезть в рейтузы. Но верю на слово.
Проплывающие мимо завсегдатаи бассейна с недоумением рассматривают мою экипировку. Пожалуй, это единственное, что заставляет меня наконец спрыгнуть в воду. Обнаруживаю страшное: в моноласте, скрытой под хвостом, совершенно невозможно устоять и нащупать дно. Моментально включается паника.
«Я никогда не смогу в этом двигаться, вы переоцениваете мои навыки». «Нет, это ты недооцениваешь меня как тренера!» — парирует Елена. — «Тем, кто никогда не пробовал даже плавать с маской, не может быть легко». «Допустим», — отвечаю я.
Ощущение, что ты в любой момент можешь уйти под воду, пугает, но уже спустя пять минут, позорно проведенных у бортика, у меня получается уверенно вильнуть хвостом. Позже на видео я увижу, что во время заплывов выглядела не как диснеевская принцесса Ариэль, а как рыба, которую выбросило на берег. Но поверьте — даже это большой шаг для всего человечества.
Прокачанные русалы пишут на форумах, что для мермейдинга необходим крепкий кор и мышцы ног. Подтверждаю! Вылезала из бассейна я с огромным чувством усталости, хотя мы с тренером прошли только базу. А ведь есть еще развороты в воде, подводные воздушные поцелуи, сальто назад и даже русалочьи пузыри (что бы это ни значило!)...
«И это я тебе про экстренный сброс хвоста не успела рассказать!» — смеется Елена. «Оставим до следующего занятия», — обещаю я.
Команда Собака.ru благодарит дайвинг-клуб «Тортуга» за помощь при подготовке материала.
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