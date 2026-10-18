Личный опыт: как я попробовала мермейдинг (фридайвинг с хвостом русалки!)

«Мермейдинг практикуют по всему миру», «Из-за стресса все больше человек переодеваются в русалок», «Подводная субкультура переживает подъем» — вот лишь несколько заголовков, которые заставили меня гуглить, где в Петербурге примерить хвост.

Вообще, однажды в детстве я чуть не утонула, поэтому с осторожностью отношусь к любым водным активностям. Но ради такого косплея можно и потерпеть тревогу (в конце концов не зря придумали дыхание по квадрату!). Выясняю, что на карте есть три точки притяжения русалок: дайвинг-клубы «Тортуга», «Белый тюлень» и «Либерти».

Выбираю первую. Тренер Елена встречает меня напутствием: «Мермейдинг — это не просто зашел в бассейн, надел хвост и вперед». Даже тут приходится садиться за учебник. Пока я читала преамбулу о том, что русалка — гендерно-нейтральный термин, Елена ушла, чтобы «прикинуть мой размер хвоста».

Из краткого экскурса я узнаю четыре главных правил ньюкамера: не заниматься мермейдингом в одиночестве, сохранять положительную плавучесть (то есть не тонуть!), правильно задерживать дыхание и всегда оставаться на такой глубине, где можно уверенно встать на ноги.