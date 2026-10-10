Петербургский пловец установил мировой рекорд на 50-метровке баттерфляем

Петербуржец Егор Корнев установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Ташкенте.

Пловец преодолел дистанцию за 21,28 секунды, превзойдя предыдущее высшее мировое достижение швейцарца Ноэ Понти (21,32 секунды), зафиксированное на чемпионате мира 2024 года, рассказали в пресс-службе федерации водных видов спорта России.

Напомним, на предыдущем этапе Кубка мира в Баку спортсмен завоевал золото на этой же дистанции, показав результат 21,64 секунды и установив рекорд России. По итогам своего выступления пловец набрал 59,3 очка и возглавил рейтинг лучших атлетов турнира.