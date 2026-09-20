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Петербургский «Кристалл» стал обладателем Суперкубка России по футзалу среди женщин

Команда обыграла действующего обладателя трофея «Норманочку» со счетом 3:1.

Фото: группа Вконтакте «Федерация футбола Санкт-Петербурга»

Суперкубок России по футзалу среди женщин разыграли в Нижнем Новгороде. В гостевом матче петербургский «Кристалл» взял верх над действующим обладателем трофея «Норманочкой» со счетом 3:1.

Лучшим игроком встречи была признана капитан оранжевых, автор одного из голов Наталья Пацекина. В пресс-службе федерации футбола Петербурга уточнили, что этот успех стал третьим для петербурженок за четыре года проведения турнира.

Уже в четверг и пятницу «Кристалл» начнет защиту титула чемпиона России двумя домашними матчами против «Спартака» из Брянской области.

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