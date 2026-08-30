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Петербургская пенсионерка выиграла межконтинентальный заплыв через Дарданеллы

Она преодолела дистанцию за 56 минут 54 секунды.

Фото: Kasbah // Shutterstock

В воскресенье, 30 августа, в Турции прошел 39-й межконтинентальный заплыв через пролив Дарданеллы. Россиянка Марина Короткова заняла первое место в своей возрастной категории — среди женщин от 65 до 69 лет.

Спортсменка рассказала, что участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 километров по Дону. Еще одна россиянка, Екатерина Барбашина, стала третьей в категории 35–39 лет. В целом в заплыве приняли участие более 1,5 тысячи пловцов из разных стран, включая 50 россиян.

Официальная дистанция заплыва — около пяти километров, но из-за сильного течения фактически пловцам предстояло преодолеть 3–3,5 километра, рассказали «РИА Новости».

О том, что пенсионерка родом из Петербурга, сообщила «Фонтанка». По словам издания, Марина Короткова — мастер спорта по плаванию и выступает за клуб «Невские звезды». С 1979 года она работает тренером-преподавателем.

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