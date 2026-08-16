«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в матче четвертого тура РПЛ

Петербургский футбольный клуб набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с четырьмя очками осталось на десятой позиции.
В матче четвертого тура РПЛ петербургский «Зенит» переиграл московское «Динамо». Игра на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.
Героем встречи стал Александр Соболев: нападающий оформил дубль, один из мячей забив с пенальти. Вновь отметился и Максим Глушенков, увеличив счет до пяти голов в четырех турах.
В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к московскому «Спартаку», а динамовцы примут на своем поле столичную «Родину». Оба матча состоятся 23 августа.
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