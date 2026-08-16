«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 в матче четвертого тура РПЛ

В матче четвертого тура РПЛ петербургский «Зенит» переиграл московское «Динамо». Игра на «Газпром Арене» завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Героем встречи стал Александр Соболев: нападающий оформил дубль, один из мячей забив с пенальти. Вновь отметился и Максим Глушенков, увеличив счет до пяти голов в четырех турах.

В следующем туре команда Сергея Семака отправится в гости к московскому «Спартаку», а динамовцы примут на своем поле столичную «Родину». Оба матча состоятся 23 августа.