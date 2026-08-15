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Петербургские гимнастки принесли России золото чемпионата мира в командном многоборье

Российская сборная заняла первое место с результатом 278,300 балла.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золото чемпионата мира в командном многоборье. Турнир проходит во Франкфурте-на-Майне в Германии.

В командный зачет вошли результаты индивидуального многоборья Марии Борисовой и Софии Ильтеряковой, а также выступления группового состава: Агаты Барекзай, Алисы Еремеевой, Арины Лавреновой, Анны Николаевой, Дарьи Мельник и Софии Солонской. Шесть из восьми гимнасток представляют Петербург.

Серебро заняла Болгария с результатом 276,050 баллов, бронзу — Китай (275,400 баллов).

В личном многоборье лучшая из россиянок, петербурженка Мария Борисова, заняла пятое место, получив 116,000 балла. София Ильтерякова стала 12-й (113,150 баллов).

Золото взяла олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеев из Германии (119,500 баллов), серебро — у болгарки Стиляны Николовой (117,600 баллов), бронза — у итальянки Софии Раффаэли (117,550 баллов), сообщает РИА Новости.

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