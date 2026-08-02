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В Шушарах выкупят здание для спортивной школы олимпийского резерва

Соответствующее постановление подписали в Смольном.

Фото: New Africa // Shutterstocck

Власти Петербурга выкупят нежилое здание на Северской улице, 2, строение 1, в Шушарах. В нем разместят спортивную школу олимпийского резерва.

Речь идет о крытом спортивном комплексе площадью 4 785,5 квадратных метра, введенном в эксплуатацию в декабре 2025 года. В здании также планируют разместить  социально значимые объекты.

«Объект приобретается в целях развития и обеспечения жителей микрорайона социальной инфраструктурой», — говорится в сообщении пресс-службы.

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