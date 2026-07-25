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Александр Овечкин, Артемий Панарин и другие звезды НХЛ выступили в благотворительном Матче года в Петербурге

Благотворительный Матч года-2026 Все звезды хоккея прошел на СКА Арене в Петербурге. В игре, прошедшей в субботу, 25 июля приняли участие самые известные российские игроки, выступающие за океаном, включая Александра Овечкина и Артемия Панарина. 

Фото: Константин Крылов (Собака.ru)

Звезды НХЛ были разделены на две команды. Капитаном одной из них выступил Артемий Панарин, некогда игравший в Петербургском СКА, а теперь выступающий за «Лос-Анджелес Кингз».

Вторую команду возглавил Михаил Сергачев из «Юта Маммот», в вместе с ним играл Александр Овечкин.

В итоге матч собрал более 20 тысяч зрителей (по заявлению организаторов, это позволило собрать 50 млн рублей на благотворительность). 

Основное время встречи завершилось со счётом 9:9. По регламенту матча, после этого была проведена серия буллитов, в которой сильнее оказалось команда Сергачева. 

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