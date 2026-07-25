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Петербургские легкоатлеты взяли четыре золотые медали на чемпионате России

Две из четырех побед одержали эстафетные команды.

Фото: комитет по физической культуре и спорту Петербурга

Второй день чемпионата России по легкой атлетике в Екатеринбурге принес петербургским спортсменам четыре золотые медали. 

Женская команда 4×100 метров в составе Алены Михайлович, Анастасии Шакуло, Алины Бозюковой и Веры Филатовой не только победила, но и установила новый рекорд Петербурга. Мужская эстафета в составе Данислава Нестеренко, Дмитрия Устинова, Андрея Шикарева и Данила Рослякова также финишировала первой — с новым рекордом чемпионатов России.

Личное золото взял Кирилл Анисимов на дистанции 800 метров. Его время — 1 минута 45,64 секунды. Это рекорд Петербурга среди спортсменов до 23 и до 20 лет, лучший результат в Европе и пятый в мире в этой возрастной категории.

Четертое золото завоевала Элла Кузнецова в метании копья. Бронзу для сборной принесла Таисия Дмитриева в прыжках в длину, рассказали в пресс-службе комитета по физической культуре и спорту Петербурга.

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