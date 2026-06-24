Легенды ралли, суперкары 1980-х и 1990-х и советские гоночные автомобили: узнали, что покажут на выставке «Автокультура» на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» пройдет пятый (юбилейный!) фестиваль скорости, музыки и драйва ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026. Его важной частью станет выставка классических и редких автомобилей.
Главной темой выставки «Автокультура» заявлено «Большое путешествие» как спорт, подвиг и образ жизни. В экспозиции покажут редкие версии Porsche 911, легенды ралли Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980-х и 1990-х годов, американскую классику 1960-х и советские гоночные автомобили.
Некоторые автомобили можно будет увидеть в движении: на протяжении двух дней фестиваля десятки автомобилей участвуют в дефиле — парадном проезде по ковровой дорожке. А в один из дней фестиваля запланирован масштабный парад участников «Автокультуры» по шоссейно-кольцевой трассе автодрома «Игора Драйв».
На выставке будет работать лекторий, где ведущие автомобильные эксперты, историки, автогонщики и коллекционеры поделятся своим опытом и видением прошлого, настоящего и будущего автомобильной индустрии. Особое внимание уделят путешествию на автомобиле — от спортивных соревнований и установки рекордов до исследований природы и стиля жизни.
«Автокультура» — часть мощной программы фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026. В субботу, 18 июля, на шоссейно-кольцевой трассе впервые в истории пройдет марафон «1000 километров Игора Драйв», который продлится более восьми часов. В воскресенье на трассу выйдут участники третьего этапа Кубка GT, в рамках которого пройдет несколько заездов суперкаров. В паддоке Ралли Мото Центра пройдет четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN. В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье — финальная сетка соревнований. Впервые в рамках фестиваля пройдут заезды «Медиа Гонок 2026» — совместного проекта автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте, в котором примут участие известные блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss. По вечерам — концерты! 18 июля, на главной сцене ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 выступит Полина Гагарина, 19 июля — Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры»..
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