Легенды ралли, суперкары 1980-х и 1990-х и советские гоночные автомобили: узнали, что покажут на выставке «Автокультура» на ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

«Автокультура» — часть мощной программы фестиваля ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026. В субботу, 18 июля, на шоссейно-кольцевой трассе впервые в истории пройдет марафон «1000 километров Игора Драйв», который продлится более восьми часов. В воскресенье на трассу выйдут участники третьего этапа Кубка GT, в рамках которого пройдет несколько заездов суперкаров. В паддоке Ралли Мото Центра пройдет четвертый этап открытого чемпионата RDS OPEN. В субботу состоятся квалификационные заезды, а в воскресенье — финальная сетка соревнований. Впервые в рамках фестиваля пройдут заезды «Медиа Гонок 2026» — совместного проекта автодрома «Игора Драйв» и соцсети ВКонтакте, в котором примут участие известные блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss. По вечерам — концерты! 18 июля, на главной сцене ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026 выступит Полина Гагарина, 19 июля — Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».