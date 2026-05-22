Инвестиции в падел, «самозанятые» бегуны, строительство яхт-клуба и судьба «Петровского» — глава Комспорта Антон Шантырь о развитии физической культуры в Петербурге

Милорадовская: Вы 11 лет возглавляли школу-интернат «Олимпийские надежды», 6 лет были генеральным директором спорткомплекса «Юбилейный». Но сейчас будет вопрос как из рилса: что общего у госслужбы и велосипеда?

Шантырь: Государственная служба — это отдельный вид спорта. Но кроме шуток, в госслужбе помогают не только мои навыки в управлении олимпийской школой и стадионом с 60-летней историей. Навыки спортсмена тоже в помощь, так что кое-что общее все-таки есть: например, велосипедист должен стратегически видеть, что произойдет в ближайшие несколько секунд. Чиновник тоже должен смотреть на два, а лучше три шага вперед. Кстати, с точки зрения госуправления мне нравится другой образ из спорта — я пришел к нему по мотивам разговора с директором сильнейшей в России парусной школы на Крестовском острове. Раньше шкиперы при управлении ориентировались только на ветер и парус: все внимание было сосредоточено на надводной части. С появлением лодок с подводным крылом ситуация изменилась. Теперь важно учитывать и то, что происходит под водой: угол наклона, поведение крыла, подъем и устойчивость. Поэтому шкиперы мыслят не в двух, а в четырех измерениях: ветер, парус, вода и подводная часть. На государственной службе тоже необходим четырехмерный подход.

Милорадовская: Может, вы действительно будущее умеете видеть? Спортивный Петербург будущего — он какой?

Шантырь: С будущим надо работать в настоящем. Тренер Кузнецов, которого я сегодня не перестаю цитировать, говорил, что спортивная система — к ак банка с рассолом. Неважно, какие огурцы ты в банку закидываешь: кривые, косые, маленькие, большие — каков рассол, таким и будет огурец. Чуть подсластил, и получились сладкие. Чуть переборщил с перцем, и получились острые. Вот, собственно, этот «рассол» нам и надо делать в Петербурге. Чтобы были выплаты, призовые, экипировка, жилье, интернаты. Но главное, чтобы молодые спортсмены тренировались бок о бок с теми, кто уже завоевывает медали, а у самозанятых спортсменов были все условия и инвентарь для самостоятельных занятий физической культурой. Так что спортивный Петербург будущего мы строим прямо сейчас.

Крылов: Возможно, неудобный вопрос, но искренне интересно. У вас серебро Олимпиады — большое достижение, но все-таки не золото. Вот эта мысль — то, что вы не взяли первое место, она до сих пор с вами?

Шантырь: Я про это, конечно, думал. Во-первых, тогда, в 1996 году, я выступал в командной дисциплине. И в команде я был не сильнейший. Это важно: я искренне считаю, что во многом меня ребята «привезли» на серебро. Во-вторых, я не раз анализировал, как все могло бы сложиться, если бы я стал олимпийским чемпионом или чемпионом мира. И пришел к выводу: свою жизнь я менять не хочу. Я работал с олимпийскими чемпионами — это классные ребята. Но я не уверен, что в статусе «великого спортсмена» я нашел бы мотивацию трудиться так, как сейчас: писать планы, защищать проекты и бюджеты, разбираться в регламентах. Да, возможно, я смог бы принести какую-то пользу, но уверен, что в нынешней работе, которая мне очень нравится, этот статус «великого» мне бы скорее помешал. Моя служба требует спортивных качеств, но более приземленных.

Милорадовская: То есть вы заземлены?

Шантырь: Когда не под парусом, да!