Петербургская гимнастка Мария Борисова получила пять медалей на Гран-при во Франции

4 и 5 апреля во Франции состоялся этап Гран-при по художественной гимнастике. На соревнованиях в Тье 18-летняя петербурженка Мария Борисова выиграла пять медалей.

4 апреля спортсменка получила серебро в личном многоборье — первый приз достался Алине Горносько из Беларуси. 5 апреля Борисова забрала золото в упражнениях с булавой, бронзу — в соревнованиях с обручем, мячом и лентой.

В 2025 году Мария стала абсолютной чемпионкой России. В марте 2026-го она должна была дебютировать на Кубке мира по художественной гимнастике в Болгарии, но накануне соревнований Борисова вместе с россиянкой Евой Кононовой пропала из списка участниц. Вместо них выступили Арина Ковшова и София Ильтерякова — девушки вошли в топ-10. Кубок мира продолжится на предстоящей неделе в Ташкенте.

Финальный этап Гран-при по художественной гимнастике пройдет осенью в чешском городе Брно.

