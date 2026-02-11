Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Петербургского фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-тест на Олимпийских играх в Милане

После исполнения короткой программы он занимает 12-е место.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Утром 11 февраля фигуриста Петра Гуменника вызвали на допинг-контроль на Олимпийских играх в Италии. Накануне петербуржец занял 12-е место после проката короткой программы, гарантировав участие в произвольном прокате.

Гуменник выступал под первым номером и набрал 86,72 балла. Лидером после короткой программы стал представитель США, сын русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова Илья Малинин, набравший 108,16 балла. Второе место занял японец Юма Кагияма (103,07 балла), третьим оказался француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Петр исполнил в каскаде с четверным флипом двойной тулуп вместо тройного. Тренер Гуменника Вероника Дайнеко сообщила, что шнурок ботинка фигуриста лопнул во время короткого проката. Сам спортсмен признался, что в целом доволен выступлением.

За несколько дней до старта Олимпиады в Италии Гуменник лишился права выступать под саундтрек из фильма «Парфюмер» и был вынужден экстренно менять короткую программу. Причиной стали ужесточенные требования к соблюдению авторских прав. Спортсмен выступал под «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин» 2024 года.

Произвольную программу фигуристы-одиночники представят 13 февраля. Гуменник должен выйти на лед ориентировочно в 23:13 по московскому времени.

