Петербургский фигурист Петр Гуменник срочно сменил программу перед Олимпиадой из-за проблем с правами на музыку

О запрете стало известно за день-два до вылета команды в Милан, пишут «РИА Новости». С композицией из «Парфюмера» спортсмен выступал весь сезон, в том числе на квалификационном турнире в Пекине в сентябре, где завоевал путевку на Игры.

Согласно информации на сайте Международного союза конькобежцев (ISU), Гуменник сменил музыку. В короткой программе теперь заявлен «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин» 2024 года. Под музыку из этой же картины фигурист выступает и в произвольной программе.

С аналогичными трудностями столкнулись и другие участники Олимпиады. Причина — более строгие требования к соблюдению авторских прав. После судебного спора по итогам Игр 2022 года в Пекине ISU обновил политику лицензирования, а организаторы Олимпиады усилили контроль за музыкальным сопровождением.

«Очевидно, что это проблема между ним и его национальной федерацией. В моем понимании, фигурист ответственен за согласование музыки», — заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, сообщает ТАСС.

Соревнования по фигурному катанию стартовали 6 февраля. Гуменник откроет короткую программу в мужском одиночном катании 10 февраля, начало — в 20:30 по московскому времени. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.