Петербургский шорт-трекист Иван Посашков не вышел в четвертьфинал на 1000 метров на Олимпийских играх

Следующее выступление спортсмена состоится 14 февраля.

Фото: Sport24 / Денис Тырин

Шорт-трекист из Петербурга Иван Посашков отправился на Олимпийские игры-2026 в Италии. Вместе с Аленой Крыловой они стали единственными представителями России в этом виде спорта. Сегодня, 10 февраля, спортсмен не смог выйти в 1/4 финала на дистанции 1000 метров.

Посашков финишировал четвертым в своем квалификационном забеге и получил пенальти за столкновение с участником от Китая. Итоговое время — 1:28.64. В следующий раз петербуржец выступит 14 февраля в четвертьфинальном забеге на 1500 метров.

Сегодня в 20:30 по московскому времени на Олимпиаде выступит еще один петербургский спортсмен — фигурист Петр Гуменник. Накануне, 7 февраля, Гуменник срочно сменил короткую программу из-за проблем с правами на музыку. Фигурист лишился права выступать в Италии под саундтрек из фильма «Парфюмер». В короткой программе теперь заявлен «Вальс 1805» композитора Эдгара Акопяна — саундтрек к фильму «Онегин» 2024 года. Под музыку из этой же картины Петр выступает и в произвольной программе 13 февраля.

