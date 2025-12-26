Дворец чемпионов «Юбилейный»: как легендарная площадка запускает новейшие урбан-тренды

Вечные ценности и символы эпох в Петербурге — база. Но сделать их современным, высокотехнологичным, активно развивающимся общественным пространством, сохраняя историю, — это суперсила! Дворец спорта «Юбилейный» вызов принял и справился по-чемпионски. Спросили у его директора Натальи Назаровой, в чем команда нашла «философский камень», который позволил соединить победные традиции арены и высокие технологии в ее оборудовании, любимую сцену для главных звезд шоу-бизнеса и комфорт зрителей.
«Юбилейный» любят и организаторы, и артисты, и спортсмены. Хотя обычно универсальность выходит боком всем. В чем секрет?
Да, это так. Нас любят и выбирают для проведения мероприятий те, кого принято называть лидерами в разных областях. Секрета нет — в основе нашего успеха лежат опыт и компетенция сотрудников «Юбилейного», но и в большей степени — их способность и желание вовлекаться в подготовку и проработку на всех этапах мероприятий, помогать организаторам в решении их задач. Проектное управление и есть наш «философский камень».
Почему эта полифункциональность, которая со стороны выглядит такой естественной в «Юбилейном», так редко встречается на других площадках? Только ли это техническая сложность или так не принято?
За исключением некоторых деталей техническое оснащение крупных стадионов примерно идентично. Поэтому речь идет, конечно, не о технических особенностях, а о приоритетах и мотивации. В силу своих особенностей «Юбилейный» является полноценным субъектом бизнеса и заинтересован в проведении максимального количества различных мероприятий на самом высоком уровне, чтобы и организаторы, и зрители хотели раз за разом возвращаться к нам.
Роман Ротенберг
главный тренер cборной «Россия 25», руководитель штаба сборных команд России по хоккею, член совета директоров Континентальной хоккейной лиги
В первую, вторую и третью очередь мы думаем о болельщиках. Неслучайно мы придумали Большой тур сборной. За три года нашу команду могли видеть болельщики многих городов России: Челябинска, Красноярска, Тулы, Омска, Тольятти и теперь Новосибирска — на прошедшем Кубке Первого канала. Арена должна быть современной, ведь помимо самого хоккейного матча мы проводим самые разные мероприятия: концерты, лазерное шоу, многочисленные активности в фойе и прочее. С Дворцом спорта «Юбилейный» нас связывает большая история. Он был отреставрирован в 2016 году — к домашнему чемпионату мира. Национальная сборная играла на нем вынесенные этапы Евротура, мы проводили товарищеский матч со сборной Чехии перед Кубком мира 2016 года. Сейчас там уже много лет выступают команды МХЛ и ВХЛ — петербургское «Динамо». И мы проводим на нем осенний «Кубок Будущего» — важный турнир молодежной и юниорской сборных. «Юбилейный» полностью соответствует всем критериям для проведения таких матчей. Это ледовый дворец с большой историей, но в то же время после ремонта он был адаптирован к современным требованиям.
Антон Сихарулидзе
президент Федерации фигурного катания на коньках России
Когда я говорю о дворце спорта «Юбилейный», меня окутывают теплые воспоминания, ведь я много лет тренировался здесь и всегда с трепетом вспоминаю те времена, когда мы проводили во дворце спорта дни напролет. В «Юбилейном» исторически великолепно заливали лед и сейчас чтут эти традиции и совершенствуют мастерство. Я уверен, что каждый спортсмен, который выходил на этот лед, подтвердит мои слова! Поэтому мы очень рады, что и сегодня наш дворец спорта остается одновременно передовым и очень уютным, ведь для спортсменов крайне важна атмосфера. Здесь очень легко выступать, и мы всегда с радостью возвращаемся с турнирами в доброжелательный дворец спорта «Юбилейный».
А как совместить даже не направления, а эпохи? Чтобы и те, кто приходил сюда 50 лет назад, чувствовали себя как дома, и зумеры считали пространство современным?
Мы очень уважительно относимся к старым петербургским традициям, ценим собственную историю, все те события, которые вписаны в историю легендарного дворца спорта. У нас, например, зрители, которые приходят на фигурное катание, наши петербуржцы, оставляют верхнюю одежду в гардеробе. Для них — это почти театр. Мы сохраняем этот дух и атмосферу нашего города и очень этим дорожим. Вместе с тем современный спортивный объект должен быть технологичным и гостеприимным. Наряду с сохранением атмосферы нельзя забывать о необходимости постоянного совершенствования всей инфраструктуры, как спортивной, так и инфраструктуры гостеприимства, создавать зоны привлечения внимания и сопутствующие сервисы, чтобы соответствовать ожиданиям всех возрастных групп посетителей.
Какие ожидания зрителей нельзя обмануть, а какие точно нужно превзойти?
Вот уже почти 40 лет у нас выступает группа «Алиса», 13 сезонов играет «Динамо Санкт-Петербург», в новогодние праздники — всегда на льду шоу Татьяны Навки. Их ждут с нетерпением. Эти ожидания нельзя обмануть. Но также ежедневно в «Юбилейный» приходят почти 1,5 тысячи посетителей: дети, родители, спортсмены. Им всем должно быть безопасно, комфортно, уютно, функционально. Можно сказать, что общее впечатление состоит из огромного количества мелочей и деталей. Это чистота, питание, сервис, но и многое другое.
Алексей Мишин
советский и российский тренер по фигурному катанию
В 1967 году, во время открытия «Юбилейного» ключи от него вручили нам с Тамарой Москвиной — и мы были этим очень горды! С тех пор прошло почти шестьдесят лет, а «Юбилейный» остается настоящим очагом спорта для горожан всех поколений, это большой семейный дом, где фигурным катанием и хоккеем занимаются бабушки и дедушки, дети и внуки. И мне это очень приятно! На катках «Юбилейного» спортсмены выступают не просто в родном городе, а на родине всего отечественного фигурного катания и в одной из столиц мирового спорта. Лед «Юбилейного» накатан всемирными звездами фигурного катания: Олегом Протопоповым, Олегом Васильевым, Артуром Дмитриевым. Здесь начинали свой путь в большой спорт Алексей Урманов, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин, Евгений Семененко, Соня Самодурова, Лиза Туктамышева. Поэтому этот каток для фигуристов всей планеты имеет особое значение, нигде не родилось столько звезд. «Юбилейный»—это достояние нашего города и нашей страны. Его надо сохранять, как мы сохраняем решетку Летнего сада. Нынешнее руководство «Юбилейного» во главе с директором Натальей Юрьевной Назаровой преобразило дворец, сделало его современным, технологичным, невозможно и подумать, что «Юбилейному» уже больше полувека—настолько это отвечающий самым высоким требованиям отдыха и спорта стадион, где спорту посвящен каждый квадратный метр замечательного здания. Настоящая жемчужина спорта в океане мегаполиса!
Евгений Сечин
генеральный директор ХК «Динамо Санкт-Петербург»
«Юбилейный» является бессменной домашней площадкой и базой для всех команд системы ХК «Динамо СПб». Наш клуб регулярно проводит здесь свои матчи — и мы гордимся своей сопричастностью этой легендарной площадке! На этой арене проходили два чемпионата мира по хоккею — в 2000 и 2016 годах. Здесь же проводились матчи чемпионата СССР. На этом льду выступали великие хоккеисты — Крутов, Ларионов, Макаров, Фетисов, Касатонов, Третьяк и многие другие. Мы стараемся формировать у молодого поколения игроков приверженность к традициям, уважение к истории. Передача опыта через связь поколений — необходимость для гармоничного развития профессионального хоккеиста. Позиционирование СК «Юбилейный» как своего «дома» — неотъемлемая часть истории и будущего для ХК «Динамо СПб». Несмотря на солидный для спортсооружения возраст (дворец спорта работает с 1967 года!), за счет внимательного и бережного отношения к объекту сегодня «Юбилейный» соответствует всем мировым стандартам для проведения крупнейших мероприятий, от спортивных состязаний мирового уровня до огромных шоу и концертов. И это впечатляет! Ледовая арена может преобразовываться в концертный зал и обратно менее чем за сутки без малейшего ущерба качеству — профессионалы своего дела готовят качественный лед, соответствующий лучшим мировым стандартам, а игрокам созданы все условия для ледовых тренировок, занятий в тренажерных залах, а также восстановления и комфортного отдыха.
Есть ли направление или отдельная программа, которую вы бы лично хотели видеть в «Юбилейном», но пока не сложилось?
Скажу честно, что мы в хорошем смысле избалованы лучшими программами и шоу. Но вот уже два года обсуждаем шоу Алексея Немова у нас. Было бы здорово, если бы он привез его в «Юбилейный».
Вы изменили привычный образ директора большой спортивной площадки и стали хозяйкой большого дома, а не жестким спортивным управленцем. Это ваш характер или стратегическое решение?
В большей степени это стратегическое решение. Меня окружает большое количество мужчин, состоявшихся в жизни и в профессии, к которым я испытываю огромное уважение. Но если ты женщина, даже амбициозная, последовательная и структурная, выиграть на этом поле можно, только проявив лучшие женские качества: заботу, гостеприимство, вкусную еду, сервисность. Мы точно знаем, что так, как у нас, гостей больше не встречают ни на одной арене.
Константин Кинчев
рок-музыкант, лидер группы «Алиса»
Мы играем в «Юбилейном» с 1987 года, потому что нам нравится здесь выступать, все устраивает, воспринимаем эту площадку как дом родной.
Сергей Сафронов
иллюзионист
Спорткомплекс «Юбилейный» стал уже родным для нас. Площадка классная, она позволяет реализовать все свои фантастические идеи, показать масштабность пиротехники, света, звука. Большая редкость и большая удача на одной сцене продемонстрировать все это. От всего нашего коллектива «Братья Сафроновы» благодарим команду «Юбилейного» за то, что у зрителей есть возможность насладиться нашими шоу.
Как соединяются современные технологии и буквально домашний уют «Юбилейного»?
В «Юбилейном» современные технологии интегрированы в пространство таким образом, что они не нарушают, а дополняют атмосферу уюта. Это достигается за счет продуманного сочетания технологичных решений с функциональностью и вниманием к деталям, которые создают комфортную среду для посетителей, зрителей, спортсменов и артистов. С помощью технологий и авторских программ мы создаем лучшие условия для гостей. Дизайн очень важен. В «Юбилейном» все зонировано под разные задачи. Так, например, для детей, которые профессионально занимаются фигурным катанием и проводят у нас много часов в день, предусмотрены диваны, где они могут отдохнуть. Также выделены зоны, где они могут сделать уроки. У нас очень уютно.
С кем работать сложнее — с требовательными гимнастками, брутальными хоккеистами или армией рок-фанатов?
Каждая аудитория в «Юбилейном» имеет свои особенности. Наша профессиональная команда четко формирует и объясняет правила, учитывает потребности аудитории, находит подход к каждому гостю и участнику мероприятий. Если же говорить о требовательности, то спортсменам тут нет равных. Они работают на износ, чтобы побеждать. Часто вспоминаем чемпионат России по художественной гимнастике, Ирину Александровну Винер. Тренировки заканчивались в 3 часа ночи. Никто из нас не расходился. В 8 утра она приезжала обратно. В день финала Ирина Винер вывела на ковер более сотни олимпийских чемпионов. Без требовательности ничего этого бы не было.
Михаил Рахлин
президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
Федерация дзюдо Санкт-Петербурга на протяжении уже многих лет сотрудничает с дворцом спорта «Юбилейный», и точно могу сказать, что это один из лучших спортивных объектов не только в России, но и в мире. У него великолепная локация в историческом центре Санкт-Петербурга, буквально в нескольких шагах от комплекса метро и удобная парковка, что, конечно, очень влияет на посещаемость соревнований. Кроме того, важно, что у зала хорошая вместимость и отличная видимость с любого места на трибуне. Нам здесь очень удобно —площадка легко и быстро трансформируется под любой вид мероприятия, что позволяет нам проводить здесь множество соревнований по дзюдо самого высокого международного уровня. И спортсменам в «Юбилейном» очень комфортно: много удобных раздевалок, разминочные залы, специальные зоны для пресс-служб и даже помещения для приема почетных гостей. Невозможно не отметить высочайший уровень сервиса — от службы безопасности до великолепных кафе со специально составленным для разных спортсменов меню. Уверен, что весь этот большой организм работает слаженно, профессионально и доброжелательно в первую очередь благодаря руководителю дворца спорта Наталье Назаровой. Я очень много езжу по миру и точно могу сказать, что спортивных объектов такого класса буквально единицы — и горжусь тем, что один из них находится в нашем городе!
Татьяна Колесникова
президент Федерации художественной гимнастики Санкт-Петербурга
Я сама выступала как гимнастка в «Юбилейном» в 1980‑х годах, и это всегда было очень волнительно. Много лет здесь проводились соревнования «Жемчужины» Санкт-Петербурга, в 2022 году в «Юбилейном» прошел Кубок России по художественной гимнастике, после которого мы устроили грандиозное совместное выступление с Надеждой Бабкиной! Это уникальная по своей многофункциональности площадка, которая за ночь способна превратиться из ледовой арены в гимнастическую и при этом всем комфортно: одновременно наши гимнастки могут выступать на большой арене, а на малой в это же время тренироваться хоккеисты, и все это происходит согласованно и отлаженно. В 2026 году мы планируем провести здесь Кубок сильнейших. С точки зрения спортивных стандартов «Юбилейный» полностью соответствует всем нормам, в том числе гимнастическим: здесь отличная высота потолка, есть отдельные разминочные и соревновательные зоны, комфортные трибуны для зрителей — а главное, здесь везде потрясающе уютно! Эта особая гостеприимная атмосфера сложилась здесь благодаря работе высокопрофессиональной команды и руководства «Юбилейного».
