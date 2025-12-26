Дворец чемпионов «Юбилейный»: как легендарная площадка запускает новейшие урбан-тренды

«Юбилейный» любят и организаторы, и артисты, и спортсмены. Хотя обычно универсальность выходит боком всем. В чем секрет?

Да, это так. Нас любят и выбирают для проведения мероприятий те, кого принято называть лидерами в разных областях. Секрета нет — в основе нашего успеха лежат опыт и компетенция сотрудников «Юбилейного», но и в большей степени — их способность и желание вовлекаться в подготовку и проработку на всех этапах мероприятий, помогать организаторам в решении их задач. Проектное управление и есть наш «философский камень».

Почему эта полифункциональность, которая со стороны выглядит такой естественной в «Юбилейном», так редко встречается на других площадках? Только ли это техническая сложность или так не принято?

За исключением некоторых деталей техническое оснащение крупных стадионов примерно идентично. Поэтому речь идет, конечно, не о технических особенностях, а о приоритетах и мотивации. В силу своих особенностей «Юбилейный» является полноценным субъектом бизнеса и заинтересован в проведении максимального количества различных мероприятий на самом высоком уровне, чтобы и организаторы, и зрители хотели раз за разом возвращаться к нам.