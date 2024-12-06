Знакомьтесь, Daddy Bots! Как выпускники Института Кино и телевидения всего за 2 года стали грозой международной Битвы Роботов!

Я сразу подумал о своем лучшем друге Дмитрии Румянцеве. Мы с детства что-то вместе мастерили, что-то придумывали, он всегда готов поддержать любую безумную идею. Но нам нужен был третий, причем мы понимали, что это должен быть человек с руками и мозгом, заточенным в правильном направлении. Кто-то с опытом работы над разной техникой.

Сразу же первым пришел нам на ум коллега Дмитрий Мурахин, который в свое время занимался переборкой машин и разными бытовыми изобретениями. Его пришлось долго уговаривать — ему не особо хотелось участвовать в чем-то,чему надо посвящать много свободного времени. Мы все время к нему подходили, просили совета, звали в команду, говорили «ну давай, решайся». В конце концов я сказал ему, что очень срочно надо оформлять заявку и спросил: «Можно я тебя, пожалуйста, впишу в команду, а потом, если что, просто вычеркну?» Он согласился. И теперь, когда он в команде, мы его иначе как гением не зовем — большая часть удачных идей, тех самых узлов, которые принесли нам победу, принадлежат ему. Да и он сам уже давно заразился духом битвы роботов!

Минимальный состав был собран, но потом мы поняли, что нам не хватает рабочих рук во время самого турнира. Кто-то должен был заниматься организационными моментами: заполнением [документов по] технике безопасности, переговоры по поводу выступлений, очередями в зону для тестирования на соревнованиях, покраской робота и банально обедами. Если кто то из нас троих будет всем этим заниматься, то на техническую часть — на самого робота — у нас просто не останется времени. Эти функции на себя взяла моя супруга Анастасия (она теперь ещё и помогает вести наши соцсети, без которых команды для общественности, считай, и не существует).