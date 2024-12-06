Знакомьтесь, Daddy Bots! Как выпускники Института Кино и телевидения всего за 2 года стали грозой международной Битвы Роботов!

В конце ноября в подмосковных Мытищах состоялся финал «Битвы роботов-2024» — самого престижного международного турнира, в котором принимают участие россияне. В этом году победу одержала петербургская команда Daddy Bots — их робот «Папочка» победил противника, созданного китайской командой Fierce Roc — чемпионами прошлого года. По просьбе Собака.ru Артем Юмашев, капитан Daddy Bots, рассказал историю своей команды — по ней можно снимать сериал!
Что такое «Битва Роботов»
Артем Юмашев: «Битва Роботов» — это чемпионат, в котором команды инженеров из разных стран соревнуются в проектировании, создании и сражении своих огромных боевых роботов, весом 110кг. Причем сам по себе бой на ринге, по большому счету, лишь завершающая часть всего состязания. Можно сказать, что основная его часть происходит между умами проектировщиков, а также на производстве и в гаражах, где собираются и доводятся до идеала роботы. Прежде всего это соревнование инженерных идей изобретателей-энтузиастов.
Сами бои проходят на специально оборудованном защищенном ринге. В течение трех минут два робота на нем пытаются нанести друг другу максимально возможный урон. Они подкидывают друг друга, бьют кувалдами, жгут из огнеметов. В итоге поединок заканчивается либо нокаутом (то есть полной остановкой одного из роботов), либо по времени — тогда победителя определяют судьи.
«Битва Роботов» сейчас — единственная большая международная площадка, на которой могут выступать команды из России, Беларуси, Казахстана, Индии, Китая, Бразилии, Чили, АОЭ. С 2024 года, после финальной стадии, чемпионат переходит в так называемый Суперфинал, который проходит в рамках «Игр будущего».
«Игры будущего» — большой фиджитал-спортивный турнир, объединяющий в себе киберспортивные дисциплины (к примеру Dota 2 или Counter-Strike 2) и соревнования в реальном мире, в том числе лазертаг, гонки дронов и т.д.
Как родилась команда Daddy Bots
Артем Юмашев: Если помните, года два назад на Госуслугах чуть ли не всем пришло приглашение принять участие в инженерном соревновании «Битва Роботов» (это произошло после того, как к организации турнира подключилось Минцирфы РФ).
Когда я увидел это сообщение… я подумал: «Вау,это то, о чем я мечтал с самого детства, когда еще смотрел по телевизору похожие соревнования боевых роботов, которые тогда проходили в Англии…»
В тот момент, когда я получил это заветное письмо, у меня как раз совсем недавно родилась дочка, и я подумал, что не смогу всё это сразу потянуть. Как хорошо, что меня очень поддержала жена — сказала, давай, ты же всю жизнь об этом мечтал (только она еще не знала, на что решается и что вся наша жизнь станет вокруг роботов). Я долго думал, но все же решил отправить заявку на соревнования, и тут еще одна загвоздка — податься в одиночку было нельзя, необходимо было сразу указать команду минимум из трех человек.
Я сразу подумал о своем лучшем друге Дмитрии Румянцеве. Мы с детства что-то вместе мастерили, что-то придумывали, он всегда готов поддержать любую безумную идею. Но нам нужен был третий, причем мы понимали, что это должен быть человек с руками и мозгом, заточенным в правильном направлении. Кто-то с опытом работы над разной техникой.
Сразу же первым пришел нам на ум коллега Дмитрий Мурахин, который в свое время занимался переборкой машин и разными бытовыми изобретениями. Его пришлось долго уговаривать — ему не особо хотелось участвовать в чем-то,чему надо посвящать много свободного времени. Мы все время к нему подходили, просили совета, звали в команду, говорили «ну давай, решайся». В конце концов я сказал ему, что очень срочно надо оформлять заявку и спросил: «Можно я тебя, пожалуйста, впишу в команду, а потом, если что, просто вычеркну?» Он согласился. И теперь, когда он в команде, мы его иначе как гением не зовем — большая часть удачных идей, тех самых узлов, которые принесли нам победу, принадлежат ему. Да и он сам уже давно заразился духом битвы роботов!
Минимальный состав был собран, но потом мы поняли, что нам не хватает рабочих рук во время самого турнира. Кто-то должен был заниматься организационными моментами: заполнением [документов по] технике безопасности, переговоры по поводу выступлений, очередями в зону для тестирования на соревнованиях, покраской робота и банально обедами. Если кто то из нас троих будет всем этим заниматься, то на техническую часть — на самого робота — у нас просто не останется времени. Эти функции на себя взяла моя супруга Анастасия (она теперь ещё и помогает вести наши соцсети, без которых команды для общественности, считай, и не существует).
Артем Юмашев
Капитан команды Daddy Bots:
С самого начала я всем сказал, что финансовый вопрос закрываю сам — у меня как раз были отложены деньги на то, чтобы обновить машину. Сначала я думал, что тысяч в 100 мы уложимся… потом стал думать, что уложимся в 200… В конце концов окончательный бюджет на первого робота составил миллион рублей. Впрочем, деньги ушли не только из сбережений на машину, у меня была огромная «армия» для настольной игры Warhammer (я много лет ее собирал!) В итоге я напродавал фигурок тысяч на 200.
Слава богу, жена узнала о том, сколько мы потратили, только после того, как мы уже что-то выиграли! Как-то у нас были гости — не помню, был это Новый год или чей-то день рождения. Мы обсуждали, что если бы удалось привлечь спонсора с миллионом- двумя рублей, то можно было бы сделать более мощного робота. Тогда кто-то сказал: «Какой дурак потратит миллион на робота?!» На что я ответил, что такой дурак сидит напротив, ведь мы так и поступили. Все тогда сильно смеялись, а жена это услышала… вдохнула, выдохнула… и поняла что уже проще смириться с такой идейной одержимостью мужа.
Как создавался «Папочка»
Артем Юмашев: Вообще по профессии я видеооператор (заканчивал Институт кино и телевидения, как и оба Димы в нашей команде). Формально это специальность инженерная, но ничего разрабатывать и проектировать раньше не приходилось. Нам всем пришлось разбираться в совершенно новых для нас вещах.
Если говорить про создание робота, то это на 70% компьютерное моделирование. В модели отражено все до мелочей (вплоть до веса конструкции с точностью до грамма). Создаю чертежи я, но чтобы что-то изобразить, это что-то надо сперва придумать, а этим занимается уже вся команда.
Артем Юмашев
Капитан команды Daddy Bots:
Вообще идея проекта едва ли не самая важная часть соревнований. Сами подумайте, на «Битву Роботов» каждый год подается порядка 200 заявок из разных стран, а в каждой команде 3–5 человек. То есть почти 1000 людей каждый год стараются создать самый сильный механизм с минимумом уязвимостей. Выходит, если хочешь победить, тебе надо придумать и реализовать самую лучшую идею среди тысячи инженеров!
Когда робот придуман, его надо произвести, и это тоже задачка не из легких. К примеру, нам нужны материалы, которые так просто не купишь в магазине — в том числе, редкие сплавы для орудия или брони. Их мало где можно заказать — соответственно, нужно постоянно находить поставщиков, искать, где можно купить обрезки или кто нам отрежет материал, который обычно продают только тоннами. Что-то мы делаем сами — к примеру, некоторые детали точим на токарном станке, много печатаем на 3D-принтере, а что-то, как лазерную резку или фрезеровку, заказываем.
Когда все сделано, наступает черед сборки — и это, поверьте мне, не то же самое, что час повозиться с набором Lego. Все это штучное производство, поэтому не бывает, чтобы все сразу сошлось. По-хорошему, когда все детали уже есть, на сборку уходит месяц–два. К примеру, в этот раз нам пришло 8 листов титановой брони, в которой требовалась зенковка, куда бы входили шляпки болтов (чтобы они не торчали наружу). В итоге Дима Румянцев потратил 20 часов почти без остановки на то, чтобы их сделать.
Дмитрий Румянцев
Член команды Daddy Bots:
Когда я вижу, как плод моих трудов сражается, у меня главная мысль в эти моменты: «А выдержит ли?» Весь этот тяжелый процесс зенковки титана с перегревом оборудования, затупившимся инструментом и огромным шумом моментально оправдывается в бою, когда я вижу, что робот соперника не может срезать головы самых важных болтов в конструкции благодаря моей работе!
Наш робот похож на клин — он полностью симметричный, и это его важное преимущество, ведь он может продолжать вести бой, даже если его перевернуть. Вооружен он большим спиннером весом почти 30 килограмм, вращающимся с линейной скоростью на ударной части 250 км/час. Что позволяет наносить огромный урон роботам соперника.
Называется наша машина «Папочка». Такое имя у него появилось, когда жена принесла в мастерскую нашу дочь, которая взглянула на грозную машину, потрогала корпус и сказала: «Папа».
О первой победе Daddy Bots
Артем Юмашев: Первый бой у нас был очень необычный. Дело в том, что заявка, которую мы подали на «Битву Роботов 2023», была еще совсем дилетантской, наверное, те, кто в школе занимается моделированием, и то сделали бы лучше. Поэтому нас поставили примерно на 113-е место, при том что до отборочного этапа допускаются только первые 64 команды. То есть нам надо было, чтобы где-то 50 команд выше нас снялись с турнира, чтобы очередь дошла до нас — это было маловероятно.
Несмотря на это всё, я был уверен, что нам надо любой ценой закончить «Папочку». Мы продолжали проектировать и строить робота, что было у всех у нас первый раз в жизни. Параллельно я писал организаторам, умолял нас допустить, хотя бы дать нам шоу-матч вне зачета. Что в итоге и случилось. На первом отборочном этапе нам предложили участие в зрительском бою. Такой бой — это бой в перерыве основного турнира, где на ринг выходят два робота под управлением зрителей. Мы сразу согласились, ведь в нашей ситуации о большем мы и мечтать не могли!
Артем Юмашев
Капитан команды Daddy Bots:
Нашим роботом управляла девушка из зала, которая, как потом призналась, даже не поняла, где у «Папочки» зад, а где перед. Однако она чуть ли не на части разорвала робота противника, и наш бой был признан одним из ярких событий, который смог “зажечь” зрителей в первой волне отборочных матчей.
Мы вернулись домой и стали в надежде ждать заветное приглашение! Всего за пару недель до второй и последней отборочной волны, когда мы уже почти отчаялись попасть на турнир, нам позвонили и сказали, что ещё одна заявленная команда снялась и нам могут предоставить место. Я не могу передать, как я был счастлив — наверное, до рождения дочери или свадьбы все же недотягивает, но это один из самых счастливейших моментов в моей жизни!
На отборочных мы победили во всех матчах и вышли в финальную часть соревнований, где досадно проиграли в первом же бою. Однако, видимо, мы показали себя перспективно, потому что в итоге нас позвали еще и на Суперфинал, где мы заняли второе место и стали серебряным призёром игр будущего!
В финальном бою Суперфинала нам противостояла команда из Индии — они выступают уже долгие годы, очень опытная команда. В первом же столкновении оба робота потеряли свое оружие. Но у них была более мощная и продуманная ходовая, вследствие чего, они просто нас затолкали, получив победу по очкам.
О том, как Daddy Bots стали чемпионами
Артем Юмашев: Отборочная стадия «Битвы Роботов-2024» была для нас невероятно волнующей. Хотя мы вновь заявили на турнир «Папочку», это был уже немного другой робот, нежели год назад. Мы обновили под капотом все и совершенно не представляли, на что робот теперь способен и насколько он надежен.
Первый бой должен был пройти с «Вараном» — роботом-новичком, но далеко не слабым на первый взгляд. Однако нам удалось вывести его из строя буквально за 30 секунд. Второй соперник нам казался менее опасным, но… в один момент у нас отказало колесо (заводской брак электроники, на который мы не могли повлиять), что могло стать роковым моментом этого поединка.
Бой продолжался все три минуты, и победа нам досталась по очкам, которые были почти равные. Вполне возможно, судьи присудили бы победу сопернику, если бы Настя не поймала их робота ловушкой на арене (подкидывателем), что сразу дало им жирный минус в графу «управление». Если бы не это, еще неизвестно, кто был бы в финале.
Артем Юмашев
Капитан команды Daddy Bots:
Во время турнира роботом управляют от одного до четырех человек. Чаще всего, за движение отвечает один человек (в нашей команде это я), оружием — другой (у нас — Дима Мурахин). Мы задействуем еще третьего управляющего — Диму Румянцева, моего друга детства. Он занимается отслеживанием всех параметров робота в реальном времени, то есть является кем-то вроде диспетчера.
Еще один человек от каждой команды должен стоять «на кнопках», то есть отвечать за ловушки на арене (это подкидыватель и кувалда), пытаясь подловить ими соперника. У нас за кнопки арены отвечает Настя.
В финальной части чемпионата нам предстояло пройти четыре боя. Поражение в каждом из них означало вылет. Первый бой мы завершили нокаутом очень быстро — это было важно, ведь мы хотели запутать следующих соперников, сделать вид, что собираемся в каждом бою атаковать с первых же секунд (а это было далеко не так). Второй бой был против москвичей из Solarbot — это очень опытная команда, и хотя уже в начале боя мы оставили их робота без оружия, он еще долго сопротивлялся и лишь в середине боя потерял способность двигаться.
Далее был бой с петербуржцами из Политеха — еще до начала мы знали, что у них один из сильнейших роботов всего турнира. Бой был примерно равным, и в какой-то момент нам даже пришлось удирать от них по всей площадке. Но один из наших ударов попал куда-то в район их аккумуляторов, после чего те задымились. Сразу за этим нам удалось перевернуть противника, еще несколько сильных ударов и… их робот загорелся — нокаут! (Далее эта команда заняла третье место, победив сильного соперника.)
В финале нас ждал бой, о котором мы мечтали и которого боялись. Китайская команда Fierce Roc — победители прошлого года. В первые тридцать секунд в зрительском зале и ремзоне, где сидели другие команды и смотрели наш бой, была гробовая тишина. Китайцы полностью доминировали, они загнали нас в угол, подняли вертикально и даже не позволяли встать на колеса… После таких ударов робот может вообще отказать. Несмотря на это, в какой-то момент мы смогли встать на колеса, осознали, что все системы работают, и своим мощным ударом сбили один из двух приводных ремней с их орудия, в результате чего бой выровнялся.
Дмитрий Мурахин
Член команды Daddy Bots:
Когда я вижу, что мои идеи работают, я очень рад и делаю себе в уме пометку, что мы все правильно сделали, в расчетах не было ошибки. Вместе с этим я сразу же понимаю, что если данное решение сработало, мы можем его сделать еще лучше, двигаясь уже в известном верном направлении.
В какой-то момент мы нанесли удар такой силы, что наш собственный робот — а он, я напомню, весит 110 кг(!) — отлетел в другой конец ринга. Однако ущерб китайцу был еще сильнее — он загорелся и его орудие отключилось. Мы продолжили наносить удар за ударом, перехватив инициативу.
Уже под самый конец поединка у нас стало хуже функционировать оружие и начались проблемы с колесом, но к этому моменту мы уже достаточно нанесли урона и показали мастерства, чтобы претендовать на победу. Судья поднял наши руки вверх — победа!!! Так мы стали первой командой из России, которая победила в «Битве Роботов».
Анастасия Юмашева
Член команды Daddy Bots:
После победы было много смешанных чувств — и радость и шок и гордость, что все получилось! Изначально, перед турниром, у нас было много переживаний: мы не знали, выдержит ли робот. Но когда мы уже вышли в финал… я была уверена в победе, ведь после того, как мы прошли отбор, все ошибки были учтены и я понимала, что нас ждет только первое место!
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