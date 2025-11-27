Кинопоиск выпустил док о Зените, футболе в Петербурге «Ребята с нашего двора». Первый гость — Александр Кержаков

«Любовь к футболу начинается за воротами собственного двора, а не на трибунах» — поделился лучший нападающий в истории «Зенита», легенда отечественного футбола. Документальный проект запустили «Кинопоиск» совместно с футбольным клубом.
Серия документальных роликов «Ребята с нашего двора» стартовала на Кинопоиске. Проект режиссера Валентина Рудакова посвятили самому любимому петербуржцами спорту — футболу. Героем первого эпизода выступил лучший бомбардир в истории «Зенита», бывший игрок команды, а сейчас тренер Александр Кержаков.
Ведущим выступил вокалист группы Jane Air и заядлый футбольный фанат Антон Лиссов. С экс-нападающим они обсудили прошлое и настоящее, взаимосвязь города с футболом, детства и игру в петербургских дворах. Видеоряд дополнили архивные кадры Александра Кержакова.
«"Ребята с нашего двора" создает эмоциональный мост между поколениями болельщиков и игроков, напоминая, что футбол — это не только стадион и трансляции, но также игра в любую погоду на не всегда идеальном покрытии, а «Зенит» — это не только клуб, но и часть городской идентичности», — рассказывают в «Кинопоиске».
Первый эпизод уже доступен в онлайн-кинотеатре.
0+
