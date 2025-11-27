Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

Кинопоиск выпустил док о Зените, футболе в Петербурге «Ребята с нашего двора». Первый гость — Александр Кержаков

«Любовь к футболу начинается за воротами собственного двора, а не на трибунах» — поделился лучший нападающий в истории «Зенита», легенда отечественного футбола. Документальный проект запустили «Кинопоиск» совместно с футбольным клубом.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-служба Кинопоиска

Серия документальных роликов «Ребята с нашего двора» стартовала на Кинопоиске. Проект режиссера Валентина Рудакова посвятили самому любимому петербуржцами спорту — футболу. Героем первого эпизода выступил лучший бомбардир в истории «Зенита», бывший игрок команды, а сейчас тренер Александр Кержаков. 

Ведущим выступил вокалист группы Jane Air и заядлый футбольный фанат Антон Лиссов. С экс-нападающим они обсудили прошлое и настоящее, взаимосвязь города с футболом, детства и игру в петербургских дворах. Видеоряд дополнили архивные кадры Александра Кержакова. 

«"Ребята с нашего двора" создает эмоциональный мост между поколениями болельщиков и игроков, напоминая, что футбол — это не только стадион и трансляции, но также игра в любую погоду на не всегда идеальном покрытии, а «Зенит» — это не только клуб, но и часть городской идентичности», — рассказывают в «Кинопоиске».

Первый эпизод уже доступен в онлайн-кинотеатре.

0+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: