Кинопоиск выпустил док о Зените, футболе в Петербурге «Ребята с нашего двора». Первый гость — Александр Кержаков

Серия документальных роликов «Ребята с нашего двора» стартовала на Кинопоиске. Проект режиссера Валентина Рудакова посвятили самому любимому петербуржцами спорту — футболу. Героем первого эпизода выступил лучший бомбардир в истории «Зенита», бывший игрок команды, а сейчас тренер Александр Кержаков.

Ведущим выступил вокалист группы Jane Air и заядлый футбольный фанат Антон Лиссов. С экс-нападающим они обсудили прошлое и настоящее, взаимосвязь города с футболом, детства и игру в петербургских дворах. Видеоряд дополнили архивные кадры Александра Кержакова.

«"Ребята с нашего двора" создает эмоциональный мост между поколениями болельщиков и игроков, напоминая, что футбол — это не только стадион и трансляции, но также игра в любую погоду на не всегда идеальном покрытии, а «Зенит» — это не только клуб, но и часть городской идентичности», — рассказывают в «Кинопоиске».

Первый эпизод уже доступен в онлайн-кинотеатре.

0+