7 открытых бассейнов в Петербурге, которые работают даже зимой

Манифестируем: петербуржцам нужно больше сценариев отдыха у воды (и холодное время года — не исключение!). Собака.ru составила подборку открытых подогреваемых бассейнов, где приятно плавать даже при минусовой температуре: в памятнике конструктивизма, с видом на «Лахта Центр» и сосновый лес.
Бассейн у Флагштока
Морской фасад здорового человека — общественное пространство на Южной дороге — компания «Зенит-Арена» запустила в 2022 году. На территории более 24 000 квадратных метров разместили концертную площадку, веревочный парк, павильон для банкетов, фудкорт, зону отдыха с лежаками, самый большой каток в мире (работает только зимой!) и комплекс бассейнов на Новокрестовской набережной: 50-метровый для взрослых и 20-метровый для детей. Петербуржцы могут плавать в них круглый год: температура воды — от 22 до 28°C, а от волн и наползания льда берег защищает гидротехническое сооружение, которое, как утверждают организаторы, не имеет аналогов в России. На двух уровнях оборудовали сауну, душевые и раздевалки, лаунж-зону и кафе.
Стоимость: взрослый — от 900 до 1600 рублей, детский — от 500 до 600 рублей
Где: Южная дорога, 28
Терийоки
Единственный в Петербурге открытый всесезонный бассейн с морской водой: его длина — 23 метра, а температура воды всегда — +27…+29 градусов. Не проживая в отеле, можно посетить спа-комплекс по предварительной записи в промежутки с 11:30 до 14:00, с 14:00 до 16:30, с 17:00 до 19:30, с 20:00 до 22:30. В стоимость входит хамам и финская парная, за дополнительную плату — фитопаросауна из кедра.
Стоимость: для непроживающих взрослых — от 4000 до 4500, для детей — 2000. Для постояльцев загородного клуба: взрослый — от 2000 до 2500, детский — 1000
Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1
Загородный клуб «Скандинавия»
Ловим вайб светского курорта начала XX века. Утро начинаем с моциона брассом или кролем в первом загородном открытом бассейне под Петербургом: работает круглый год, а температура воды — +28 градусов. Пилинг, обертывания сестрорецкими грязями, массаж головы и стоп, джакузи — экспресс-восстановление после череды дедлайнов. Завершить выходной рекомендуем экскурсией по Канонирской дачной местности (дачи Кривдиной, Кречева, Витцеля!).
Стоимость: бесплатно для гостей загородного клуба «Скандинавия». Стоимость проживания — от 14 400 рублей
Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16
Raivola
В загородном отеле работает открытый подогреваемый 24-метровый бассейн в окружении леса. Температура воды в нем всегда составляет 30 градусов. Завершить водные процедуры можно в спа-центре: кедровая бочка, сауна, медовый массаж — полный релакс.
Стоимость: для постояльцев бесплатно, для непроживающих: взрослые — от 1000 до 1500 рублей, дети от 5 до 14 лет — 500 рублей
Где: Рощино, Песочная ул., 1
Охта Парк
На модном всесезонным курорте зимой мы учим двойной тулуп на коньках, медвежий разворот на лыжах и круглый год плаваем в бассейнах. В спа-центре Ohtakai есть 15-метровый уличный и два выплывных — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Для отдыха с семьей больше подойдет комплекс бассейнов: два взрослых и два детских в окружении соснового леса.
Стоимость: в Ohtakai безлимит с понедельника по четверг — 13 000 рублей, с пятницы по воскресенье — 15 000 рублей; до трех часов — 9000 и 10 000 соответственно. В комплексе бассейнов с понедельника по четверг для взрослых — от 2000 до 2200 рублей за три часа, детский — от 1250 до 1400
Где: Людмилы Кедриной, стр. 14
Круглые бани
Здание в стиле конструктивизма спроектировал архитектор Александр Никольский в 1927 году. Концепция изначально предусматривала не только бани, но и бассейн во дворе, солярий на крыше. Последнее так и не реализовали. А банный комплекс с бассейном популярен у горожан и сегодня. Фан-факт: в народе бытуют другие названия банного здания — шайба и циклотрон — из-за внешнего сходства.
Стоимость: взрослый — 1000 рублей за час, детский от 7 до 12 лет — 400
Где: Карбышева, 29а
Хюгге на озере
Четырехзвездочный спа-комплекс расположен неподалеку от Нижнего Большого Суздальского озера. На территории есть финская сауна, джакузи, массажный кабинет и открытый подогреваемый бассейн, температура воды в котором составляет 30 градусов.
Стоимость: бесплатно для проживающих, абонемент на 4 посещения — 2800 рублей, 8 посещений — 5200
Где: Выборгское ш., 156, корп. 5
