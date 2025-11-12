7 открытых бассейнов в Петербурге, которые работают даже зимой

Бассейн у Флагштока

Морской фасад здорового человека — общественное пространство на Южной дороге — компания «Зенит-Арена» запустила в 2022 году. На территории более 24 000 квадратных метров разместили концертную площадку, веревочный парк, павильон для банкетов, фудкорт, зону отдыха с лежаками, самый большой каток в мире (работает только зимой!) и комплекс бассейнов на Новокрестовской набережной: 50-метровый для взрослых и 20-метровый для детей. Петербуржцы могут плавать в них круглый год: температура воды — от 22 до 28°C, а от волн и наползания льда берег защищает гидротехническое сооружение, которое, как утверждают организаторы, не имеет аналогов в России. На двух уровнях оборудовали сауну, душевые и раздевалки, лаунж-зону и кафе.

Стоимость: взрослый — от 900 до 1600 рублей, детский — от 500 до 600 рублей

Где: Южная дорога, 28