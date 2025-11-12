Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

7 открытых бассейнов в Петербурге, которые работают даже зимой

Манифестируем: петербуржцам нужно больше сценариев отдыха у воды (и холодное время года — не исключение!). Собака.ru составила подборку открытых подогреваемых бассейнов, где приятно плавать даже при минусовой температуре: в памятнике конструктивизма, с видом на «Лахта Центр» и сосновый лес.  

Архивы пресс-службы АО «Зенит-Арена»

Бассейн у Флагштока

Морской фасад здорового человека — общественное пространство на Южной дороге — компания «Зенит-Арена» запустила в 2022 году. На территории более 24 000 квадратных метров разместили концертную площадку, веревочный парк, павильон для банкетов, фудкорт, зону отдыха с лежаками, самый большой каток в мире (работает только зимой!) и комплекс бассейнов на Новокрестовской набережной: 50-метровый для взрослых и 20-метровый для детей. Петербуржцы могут плавать в них круглый год: температура воды — от 22 до 28°C, а от волн и наползания льда берег защищает гидротехническое сооружение, которое, как утверждают организаторы, не имеет аналогов в России. На двух уровнях оборудовали сауну, душевые и раздевалки, лаунж-зону и кафе.

Стоимость: взрослый — от 900 до 1600 рублей, детский — от 500 до 600 рублей

Где: Южная дорога, 28

Терийоки

Единственный в Петербурге открытый всесезонный бассейн с морской водой: его длина — 23 метра, а температура воды всегда — +27…+29 градусов. Не проживая в отеле, можно посетить спа-комплекс по предварительной записи в промежутки с 11:30 до 14:00, с 14:00 до 16:30, с 17:00 до 19:30, с 20:00 до 22:30. В стоимость входит хамам и финская парная, за дополнительную плату — фитопаросауна из кедра.

Стоимость: для непроживающих взрослых — от 4000 до 4500, для детей — 2000. Для постояльцев загородного клуба: взрослый — от 2000 до 2500, детский — 1000

Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1

Пресс-служба загородного клуба «Скандинавия»

Загородный клуб «Скандинавия»

Ловим вайб светского курорта начала XX века. Утро начинаем с моциона брассом или кролем в первом загородном открытом бассейне под Петербургом: работает круглый год, а температура воды — +28 градусов. Пилинг, обертывания сестрорецкими грязями, массаж головы и стоп, джакузи — экспресс-восстановление после череды дедлайнов. Завершить выходной рекомендуем экскурсией по Канонирской дачной местности (дачи Кривдиной, Кречева, Витцеля!).

Стоимость: бесплатно для гостей загородного клуба «Скандинавия». Стоимость проживания — от 14 400 рублей

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16

Raivola

В загородном отеле работает открытый подогреваемый 24-метровый бассейн в окружении леса. Температура воды в нем всегда составляет 30 градусов. Завершить водные процедуры можно в спа-центре: кедровая бочка, сауна, медовый массаж — полный релакс. 

Стоимость: для постояльцев бесплатно, для непроживающих: взрослые — от 1000 до 1500 рублей, дети от 5 до 14 лет — 500 рублей

Где: Рощино, Песочная ул., 1

Пресс-служба всесезонного курорта «Охта Парк»

Охта Парк

На модном всесезонным курорте зимой мы учим двойной тулуп на коньках, медвежий разворот на лыжах и круглый год плаваем в бассейнах. В спа-центре Ohtakai есть 15-метровый уличный и два выплывных — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Для отдыха с семьей больше подойдет комплекс бассейнов: два взрослых и два детских в окружении соснового леса.

Стоимость: в Ohtakai безлимит с понедельника по четверг — 13 000 рублей, с пятницы по воскресенье — 15 000 рублей; до трех часов — 9000 и 10 000 соответственно. В комплексе бассейнов с понедельника по четверг для взрослых — от 2000 до 2200 рублей за три часа, детский — от 1250 до 1400

Где: Людмилы Кедриной, стр. 14

Круглые бани

Здание в стиле конструктивизма спроектировал архитектор Александр Никольский в 1927 году. Концепция изначально предусматривала не только бани, но и бассейн во дворе, солярий на крыше. Последнее так и не реализовали. А банный комплекс с бассейном популярен у горожан и сегодня. Фан-факт: в народе бытуют другие названия банного здания — шайба и циклотрон — из-за внешнего сходства.

Стоимость: взрослый — 1000 рублей за час, детский от 7 до 12 лет — 400

Где: Карбышева, 29а

Хюгге на озере

Четырехзвездочный спа-комплекс расположен неподалеку от Нижнего Большого Суздальского озера. На территории есть финская сауна, джакузи, массажный кабинет и открытый подогреваемый бассейн, температура воды в котором составляет 30 градусов. 

Стоимость: бесплатно для проживающих, абонемент на 4 посещения — 2800 рублей, 8 посещений — 5200

Где: Выборгское ш., 156, корп. 5

Комментарии (0)

