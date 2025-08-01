В Петербурге готовятся провести полумарафон «Северная столица»

Впервые СПБ полумарафон «Северная столица» прошел в 2018 году. Маршрут проходит в один круг и охватывает самые известные достопримечательности Петербурга: Казанский собор, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство и Исаакиевский собор. Старт и финиш по традиции расположены в самом центре города — на Дворцовой площади. Забег пройдет утром, центр города перекроют.

«СПБ полумарафон "Северная столица" — это больше, чем просто спортивное событие. Это настоящий праздник для всех любителей бега и возможность открыть для себя Петербург с новой стороны. Мы очень рады, что из года в год полумарафон привлекает тысячи участников, многие из которых впервые пробуют свои силы, ведь это уникальная возможность совместить любимое хобби с беговой экскурсией по любимому городу. В этом году на СПБ полумарафон «Северная столица» зарегистрировалось около 13 тыс. атлетов. Примерно 80% — новички, которые ранее не выходили на старт этого забега, среди них 34% еще ни разу не принимали участие в забегах серии Бегового сообщества, еще 66% — уже знакомы с другими стартами команды», — рассказал директор СПБ полумарафона «Северная столица» и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.