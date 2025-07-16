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По старому Приозерскому шоссе устроят велозаезд Gran Fondo

На 95 и 65 километров!

Lecker Studio / Shutterstock.com

Gran Fondo — популярная серия шоссейных велозаездов, объединяющая на одной трассе профессиональных спортсменов и любителей. В этом году она пройдет в России в 10-й раз. Маршруты пролегают по живописным трассам вблизи крупных городов и сочетают в себе лучшие элементы велогонки и большой велопрогулки. Второй год подряд заезд в Ленинградской области стартует по Приозерскому шоссе — от автодрома «Игора Драйв». Там разместится стартовый городок.

Для участия необходимы исправный велосипед, шлем, справка от врача и медицинский полис. Организаторы советуют участникам заезда прибывать не меньше, чем за час до своего старта, чтобы получить стартовый пакет, специальный чип, который будет регистрировать скорость и дистанцию. Можно приехать накануне и попробовать проехать выбранную дистанцию, чтобы взвесить свои возможности.

Первой 20 июля стартует гонка на 95 километров: в ней будут состязаться профессиональные спортсмены, чья скорость превышает 40 километров в час. Вторая гоночная дистанция — 64 километра. 

Медали получат все — вне зависимости от того, какая дистанция пройдена и какое время показано. Отдельно наградят индивидуальных чемпионов (всего их будет 94 в разных кластерах), победителей «абсолют», пришедших первыми среди мужчин и среди женщин, а также вручат командные призы. Максимальное количество участников Gran Fondo Russia — тысяча велосипедистов. Регистрация открыта до 16 июля включительно. 

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