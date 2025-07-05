В Петербурге стартовал трехдневный теннисный турнир «Друг»

Теннисный турнир «Друг» от Карины Сарапас, Михаила Авербаха и Юниса Чикризова пройдет на территории теннисного клуба «Хасанский» — он был открыт в 2010 году и на сегодняшний день является крупнейшим теннисным клубом в Петербурге (2,5 гектара, 17 теннисных кортов!).

В 2025 году в турнире примут участие свыше 200 теннисистов в 5 основных категориях и 11 отдельных разрядах:

мужской одиночный любительский «GENTLEMEN’S» (Masters, Tour, Amateur);

женский одиночный любительский «LADIES» (Masters, Tour, Amateur);

мужской парный любительский «GENTLEMEN’S DOUBLES» (Masters, Tour);

женский парный любительский «LADIES DOUBLES» (Tour);

смешанный парный любительский «MIXED» (Masters, Tour);

Игрок сам выбирает разряд, в котором желает играть, и указывает желаемый разряд на этапе регистрации. На каждом корте будет присутствовать стюард для помощи игрокам.

Расписание открытых тренировок на 12 июля:

13:30-15:00 — практика хатха-йоги от Максима Хорохорина.

15:00-16:30 — открытая тренировка по теннису от Вероники Алексеевой для начинающего или продолжающего уровней.

16:30-18:00 — Александр и Арина научат играть в теннис достаточно быстро, с удовольствием и без травм.

Теннисный турнир «Друг» пройдет 5, 12 и 19 июля. Подробности можно найти здесь.

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