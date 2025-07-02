В Петербурге готовятся в 34-й раз провести марафон «Белые ночи»

Вечером субботы, 5 июля, в Петербурге пройдет 34-ый ночной марафон «Белые ночи». Старт полной марафонской дистанции (42 км 195 м) назначен на 22:00. Старт на 10 км — на 20:30. Благодаря вечернему формату проведения, марафонцы не будут бороться с июльской жарой. Участники смогут показать высокие результаты и насладиться красотой белых ночей, которые дали имя забегу.

Последних бегунов ждут на финише до 4 утра, так что у самых медленных будет прекрасный бонус — рассвет над Невой. В этом году старт и финиш забега будут находиться в разных местах. Трек обеих дистанций начнется около «Газпром Арены» и завершится на Дворцовой площади.

В этот день (вернее, ночь) центр города будет частично перекрыт для движения автомобилей из-за марафона «Белые ночи». Это значит, что вечером можно будет прекрасно прогуляться по городу без машин. Даже если вы не планировали участия в марафоне, можно будет поддержать спортсменов, зарядиться энергией и, возможно, начать думать о подготовке к Московскому марафону, который пройдет в октябре.

Начать можно с пятикилометровых пробежек в парках с беговым клубом «5 верст», а ближе к марафону попробовать свои силы с отчаянными бегунами из Die Hard Running. Если вы окажетесь вдруг в Москве, загляните в новое WIN BOX — современное пространство для бесплатных тренировок — кроме Die Hard там очень много интересного.

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