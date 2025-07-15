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Спорт

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13 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти

Каждое лето Роспотребнадзор разбивает нам сердце: в июле 2025-го ведомство не одобрило ни одного водоема для купания в Петербурге, в Ленобласти лишь — в озерах Отрадное, Раздольное, Снетковское и Царицыно и реке Бурная. Уже традиционно: наше море — бассейн. Собака.ru cоставила подборку мест для плавания: с минеральной водой, видом на сосновый лес и Финский залив.

Архивы пресс-службы АО «Зенит»

Флагшток

Морской фасад здорового человека — общественное пространство на Южной дороге — компания «Зенит-Арена» запустила летом 2022 года. На территории более 24 000 квадратных метров появились концертная площадка, веревочный парк, павильон для банкетов, фудкорт, зона отдыха с лежаками и бигбэгами, благоустроенный пляж. Летом петербуржцы загорают на шезлонгах у Финского залива, ходят на занятия по стретчингу и концерты (от Zoloto до фестиваля Odyssey). Зимой — играют в хоккей и учат двойной тулуп на самом большом в мире катке. В 2023 году грандиозный ледовый променад с эпическим видом на «Лахта Центр» и вантовый мост получил премию «Петербург будущего» Собака.ru в номинации «Каток года», а в 2024-м его официально включили в Книгу рекордов России.

В конце июня в пространстве «Флагшток» состоялась большая премьера — два бассейна на Новокрестовской набережной: 50-метровый для взрослых и 20-метровый для детей. Петербуржцы смогут плавать в них круглый год: температура воды — от 22 до 28°C, а от волн и наползания льда берег защитит гидротехническое сооружение, которое, как утверждают организаторы, не имеет аналогов в России. На двух уровнях оборудуют сауну, душевые и раздевалки, террасу с гидромассажными ваннами, лаунж-зону, кафе. 

Стоимость: от 2100 до 4500 — взрослый билет, от 1600 до 2500 — детский. 

Где: Южная дорога, 28

Архивы пресс-службы «Охта Парка»

Охта Парк

На модном всесезонным курорте зимой мы учим двойной тулуп на коньках и медвежий разворот на лыжах, а летом плаваем брассом в бассейнах. В спа-центре Ohtakai есть 15-метровый уличный и два выплывных — один с панорамным видом на хвойный лес, другой наполнен минеральной водой. Для отдыха с семьей больше подойдет комплекс бассейнов: два взрослых и два детских в окружении соснового леса. 

Стоимость: в Ohtakai безлимит с понедельника по четверг — 12 000 рублей, с пятницы по воскресенье — 14 000 рублей; до трех часов — 8000 и 9000 соответственно. В комплексе бассейнов с понедельника по четверг для взрослых — 2200 рублей за три часа, с пятницы по воскресенье — 2600. 

Где: Людмилы Кедриной, 1а

X-Clinic

Курорт есть у нас дома: отличной альтернативой дубайскому Aura Skypool станет единственный петербургский инфинити-бассейн в первой российской клинике адаптационной медицины в Репине. Завораживающий вид на Финский залив, вода + 28 градусов, кедровая бочка, сауна, йога — тотальная перезагрузка. Важно: бронировать время посещения необходимо заранее.

Стоимость: для взрослых в будни — 5500 рублей за четыре часа, в выходные и праздники — 6500. Для проходящих программы оздоровления и проживающих в клинике —  бесплатно. 

Где: Приморское шоссе, 426

Пресс-служба «Скандинавии»

Загородный клуб «Скандинавия»

Ловим вайб светского курорта начала XX века. Утро начинаем с моциона брассом или кролем в первом загородном открытом бассейне под Петербургом: работает круглый год, а температура воды — +28 градусов. Пилинг, обертывания сестрорецкими грязями, массаж головы и стоп, джакузи — экспресс-восстановление после череды дедлайнов. Рекомендуем устроить экскурсию по Канонирской дачной местности с осмотров чудом уцелевших дореволюционных построек (дачи Кривдиной, Кречева, Витцеля!).

Стоимость: бесплатно для гостей загородного клуба «Скандинавия». Стоимость проживания — от 18 400 рублей.

Где: Сестрорецк, Парковая улица, 16

Репино Парк Отель 4*

Новый пляжный клуб «Золотая мечта» на берегу Финского залива в Репине: 25-метровый отĸрытый всесезонный бассейн с трехуровневой защитой от ветра, панорамная сауна, джакузи, ĸабанос с индивидуальным зонированием и коктейль-бар.

Стоимость: для непроживающих в «Репино Парк Отеле» взрослых гостей — с понедельника по четверг за час — 2500 рублей, пятница и выходные — 3500; за три часа — 5000 и 6500 соответственно. Для постояльцев — с понедельника по четверг — 2500 за час, с пятницы по воскресенье — 3000; за три часа — 4000 и 5000 соответственно. 

Где: Репино, Приморское ш., 394

Терийоки

Терийоки

Единственный в Петербурге открытый всесезонный бассейн с морской водой: его длина — 23 метра, а температура воды всегда — +27…+29 градусов. Не проживая в отеле, можно посетить спа-комплекс по предварительной записи в промежутки с 11:30 до 14:00, с 14:00 до 16:30, с 17:00 до 19:30, с 20:00 до 22:30. В стоимость входит хамам и финская парная, за дополнительную плату — фитопаросауна из кедра. 

Стоимость: для непроживающих в отеле взрослых в будни — 4000 рублей, в выходные и праздники — 4500, для постояльцев — 3000 и 3500 соответственно. 

Где: Зеленогорск, Гаванная улица, 1

Президент Отель

На месте бывшей двухэтажной виллы Ностра авторства финского архитектора Карла Аллана Вальдемара Шульмана возвышается «Президент-Отель». Весь год на территории работает крытый бассейн, а с мая по октябрь — уличный: температура воды в нем — +28 градусов. Хамам, финская сауна, теннисный корт и поле для мини-футбола — залог нескучного уикенда. Важно: непроживающие в отеле могут посетить спа-комплекс только по предварительной записи. 

Стоимость: бесплатно для гостей отеля, для непроживающих в будни — 5000 рублей, в пятницу и выходные — 6000. 

Где: Зеленогорск, Приморское шоссе, 572

Max4e Photo/ Shutterstock

Открытый плавательный бассейн спортивной школы №2

При спортивной школе в Красногвардейском районе работает круглогодичный открытый бассейн с подогревом. Есть утренние, дневные и вечерние группы: с 7:15 до 9:45, с 13:00 до 15:00, с 19:15 и 20:00. Посещение возможно при наличии справки об отсутствии противопоказаний — ее можно взять у терапевта. 

Стоимость: стоимость месячного абонемента (четыре занятия) — от 2100 до 2300 рублей. 

Где: Большая Пороховская ул., 38к2

GORKI Golf & Resort

Первый гольф-курорт с чемпионским полем на 18 лунок на Северо-Западе: отточить мастерство, взять Первенство Ленобласти, а еще поплавать в открытом бассейне с джакузи и посетить финскую сауну — программа максимум. Важно: бронировать посещение спа-зоны нужно заранее.

Стоимость: для гостей отеля — ежедневно с 10:00 до 12:00 бесплатно, в остальное время — 2000 рублей. Для не проживающих — 3000 рублей за взрослого, 1500 — за ребенка. 

Где: Ленобласть, Ломоносовский район, д. Горки, 6

Bokeh Blur Background / Shutterstock

Millcreek⠀

Загородный клуб с пятизвездочным отелем и гольф-клубом расположен в 30 минутах езды от Петербурга. Все лето проводим в дог-френдли пляжном комплексе с двумя подогреваемыми бассейнами и зонами для игры в футбол и волейбол. 

Стоимость: чтобы попасть в бассейн, необходимо арендовать место. Стоимость кресла — 7000 рублей, шезлонга — 11 000 рублей, мини-шатер — 30 000-50 000 рублей. 

Где: Всеволожск, улица Клубная, 1

Игора

Держим курс на всесезонный курорт: летом едем на «Озеро Развлечений» — пляж в формате beach club с удобными лежаками, бунгало, подогреваемым бассейном и вейкпарком. Задача со звездочкой: протестировать 850-метровый зиплайн — самый длинный троллей на Северо-Западе.

Стоимость: стандартный взрослый билет — 2000 рублей, детский — 1000. Зона шезлонгов — 4000 за взрослого, 2000 — за ребенка. Зона бунгало — 10 000 на двоих взрослых и двух детей. 

Где: с. п. Сосновское, улица Всесезонная, д. 1, к. 88

StacieStauffSmith Photos / Shutterstock

Старая Мельница

В комплексе загородного отдыха в Курортном районе летом работает открытый бассейн с шезлонгами и баром. План идеального выходного дня: сыграть в настольный теннис и бадминтон, устроить велозаезд вдоль Финского залива, отдохнуть в спа (русская баня, финская сауна, хаммам). 

Стоимость: бесплатно с 10:00 до 20:00 для постояльцев, для непроживающих в комплексе взрослый билет на целый день — 2500 рублей. 

Где: п. Солнечное, 41-й километр Приморского шоссе, д. 7

Сосновка Парк

В спортивно-развлекательном центре возле одноименного парка есть все, чтобы прокачать свое тело: площадки для пляжного волейбола и футбола, залы для фитнеса и настольного тенниса, а главное — подогреваемый бассейн. После интенсивных кардиотренировок — кормим белок в Сосновке и устраиваем пикник с видом на Институт робототехники и технической кибернетики — самое популярное сооружение советского модернизма в Петербурге.

Стоимость: от 800 до 6000 для взрослых, для детей — от 400 до 2000. 

Где: улица Жака Дюкло, 20б

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