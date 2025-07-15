13 открытых бассейнов в Петербурге и Ленобласти

Флагшток

Морской фасад здорового человека — общественное пространство на Южной дороге — компания «Зенит-Арена» запустила летом 2022 года. На территории более 24 000 квадратных метров появились концертная площадка, веревочный парк, павильон для банкетов, фудкорт, зона отдыха с лежаками и бигбэгами, благоустроенный пляж. Летом петербуржцы загорают на шезлонгах у Финского залива, ходят на занятия по стретчингу и концерты (от Zoloto до фестиваля Odyssey). Зимой — играют в хоккей и учат двойной тулуп на самом большом в мире катке. В 2023 году грандиозный ледовый променад с эпическим видом на «Лахта Центр» и вантовый мост получил премию «Петербург будущего» Собака.ru в номинации «Каток года», а в 2024-м его официально включили в Книгу рекордов России.

В конце июня в пространстве «Флагшток» состоялась большая премьера — два бассейна на Новокрестовской набережной: 50-метровый для взрослых и 20-метровый для детей. Петербуржцы смогут плавать в них круглый год: температура воды — от 22 до 28°C, а от волн и наползания льда берег защитит гидротехническое сооружение, которое, как утверждают организаторы, не имеет аналогов в России. На двух уровнях оборудуют сауну, душевые и раздевалки, террасу с гидромассажными ваннами, лаунж-зону, кафе.

Стоимость: от 2100 до 4500 — взрослый билет, от 1600 до 2500 — детский.

Где: Южная дорога, 28