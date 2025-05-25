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«Зенит» стал серебряным призером чемпионата России

Подопечные Сергея Семака заняли второе место в итоговой таблице РПЛ. В последнем туре команда одержала победу над грозненским «Ахматом» со счетом 3:0.

Mistervlad / Shutterstock.com

Петербургская команда по итогам 30 матчей набрала 66 очков и заняла второе место. Чемпионами впервые стала команда «Краснодар». Они набрали 67 очков и обыграли в последнем матче «Динамо» со счетом 3:0.

«Мы выиграли, сделали, что было в наших силах. Но не стали чемпионами. Хотя мы играли лучше, чем год назад, когда нам повезло и мы выиграли золото. Сейчас мы набрали 66 очков, но этого результата не хватило. «Краснодар» набрал 67 очков, с таким количеством трудно не стать чемпионом. Это спорт, это футбол. Будем работать дальше», — цитирует слова с пресс-конференции Сергея Семака РИА «Новости».

Напомним, что до этого сезона «Зенит» шесть раз подряд становился чемпионом России.

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