18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

«Зенит» представил ретро-форму к 100-летию клуба

Продольная полоса отсылает к первому названию «Сталинцу», а воротник напоминает о футбольной моде из 1950-60-х годов. В этой экипировке подопечные Сергея Семака выйдут на поле против «Ахмата» 24 мая.

Также на форме располагается первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х годов. Форма сочетает в себе три командных цвета. Вратарский комплект выполнен в классических чёрных тонах с белыми вставками на рукавах и контрастным воротником, а в районе сердца расположена зенитовская стрелка.

Также в этой форме сыграют на «Матче легенд» на «Газпром арене» 25 мая.

Напомним, что в этом году футбольный клуб «Зенит» отмечает свое 100-летие. Команда ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: