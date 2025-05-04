«Зенит» представил ретро-форму к 100-летию клуба

Также на форме располагается первая версия клубной стрелки, которая использовалась до конца 1970-х годов. Форма сочетает в себе три командных цвета. Вратарский комплект выполнен в классических чёрных тонах с белыми вставками на рукавах и контрастным воротником, а в районе сердца расположена зенитовская стрелка.

Также в этой форме сыграют на «Матче легенд» на «Газпром арене» 25 мая.

Напомним, что в этом году футбольный клуб «Зенит» отмечает свое 100-летие. Команда ведет свою родословную от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода (ЛМЗ) имени Сталина. Именно на этом заводе весной 1925 года были организованы футбольные команды, которые и стали прародителями нынешнего «Зенита».